Поставки нефти в Белоруссию в сентябре составят 1,6 млн т, в том числе из России 1,45 млн т - Белнефтехим

Поставки нефти на белорусские НПЗ в сентябре составят чуть более 1,6 млн тонн, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
"Общий объем поставок нефти в сентябре запланирован в объеме 1,606 млн тонн, в том числе из России по "Дружбе" - 1,45 млн тонн", - сказал представитель пресс-службы.
В общем объеме поставок 156 тыс. тонн составят танкерные поставки, в том числе в ближайшие дни ожидается прибытие танкера с 80 тыс. тонн от ГНКАР, добавил представитель концерна.
26 августа "Белнефтехим" подтвердил покупку очередной партии нефти у Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР). Прибытие танкера в украинский порт Южный ожидается 2-4 сентября.
Концерн "Белнефтехим" 13 августа сообщал, что белорусские НПЗ в 2020 году планируют переработать не менее 16-16,5 млн тонн нефти против 18 млн тонн в 2019 году. Снижение объемов нефтепереработки в Белоруссии связано с отсутствием поставок нефти из РФ в первом квартале 2020 года. В связи с этим Белоруссия начала альтернативный импорт танкерной нефти, осуществлялись поставки из Норвегии, Саудовской Аравии, Азербайджана и США.
В МИДе Азербайджана не верят словам Мнацаканяна о мире в условиях, когда официальный Ереван постоянно совершает провокации
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Президент Азербайджана назначил 5 членов комиссии по борьбе с коррупцией
Число заражений COVID-19 в России превысило 1 миллион - оперштаб
Во многих странах мира возобновляются занятия в школах в условиях пандемии коронавируса
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 25,4 млн, число жертв - 850 тыс. - университет Хопкинса
ИВ Агсуинского и Шемахинского районов получат по 3 млн манатов для устранения последствий от землетрясения
ИВ Габалинского района направит около 2,9 млн манатов на строительство жилого дома
Президент Алиев распорядился выделить около 1,3 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Закатальского района
В Армении 11 человек скончались после отравления алкоголем
Путин поздравил президента Узбекистана с Днем независимости
У США нет права задействовать заложенный в СВПД механизм по восстановлению международных санкций против Ирана - Лавров
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
ВТБ (Азербайджан) запустил виртуального помощника в WhatsApp
Банк ВТБ (Азербайджан) запускает две госпрограммы поддержки предпринимателей
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана