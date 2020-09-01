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ТЭК 01.09.2020 12:02

Поставки нефти в Белоруссию в сентябре составят 1,6 млн т, в том числе из России 1,45 млн т - Белнефтехим

Поставки нефти на белорусские НПЗ в сентябре составят чуть более 1,6 млн тонн, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

"Общий объем поставок нефти в сентябре запланирован в объеме 1,606 млн тонн, в том числе из России по "Дружбе" - 1,45 млн тонн", - сказал представитель пресс-службы.

В общем объеме поставок 156 тыс. тонн составят танкерные поставки, в том числе в ближайшие дни ожидается прибытие танкера с 80 тыс. тонн от ГНКАР, добавил представитель концерна.

26 августа "Белнефтехим" подтвердил покупку очередной партии нефти у Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР). Прибытие танкера в украинский порт Южный ожидается 2-4 сентября.

Концерн "Белнефтехим" 13 августа сообщал, что белорусские НПЗ в 2020 году планируют переработать не менее 16-16,5 млн тонн нефти против 18 млн тонн в 2019 году. Снижение объемов нефтепереработки в Белоруссии связано с отсутствием поставок нефти из РФ в первом квартале 2020 года. В связи с этим Белоруссия начала альтернативный импорт танкерной нефти, осуществлялись поставки из Норвегии, Саудовской Аравии, Азербайджана и США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, НЕФТЬ, ЗАКУПКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]