Путин поздравил президента Узбекистана с Днем независимости

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву по случаю национального праздника - Дня независимости, сообщает пресс-служба Кремля.

В поздравлении Путин отметил успехи, достигнутые Узбекистаном в экономической и социальной областях, указав, что республика пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня.

"Российско-узбекистанские отношения развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее наращивать многоплановые двусторонние связи - на благо наших дружественных народов", - подчеркнул президент России.