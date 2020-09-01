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СНГ 01.09.2020 12:15

Путин поздравил президента Узбекистана с Днем независимости

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву по случаю национального праздника - Дня независимости, сообщает пресс-служба Кремля.

В поздравлении Путин отметил успехи, достигнутые Узбекистаном в экономической и социальной областях, указав, что республика пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня.

"Российско-узбекистанские отношения развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее наращивать многоплановые двусторонние связи - на благо наших дружественных народов", - подчеркнул президент России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, УЗБЕКИСТАН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]