Число заражений COVID-19 в Центральной Азии превысило 226 тыс.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 523 и на утро вторника достигло 226 тыс. 131, сообщили профильные ведомства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
В число выявленных заражений включены опубликованные казахстанскими властями данные о заболеваниях пневмонией с неуточненной этиологией, но с клиническими и эпидемиологическими признаками коронавирусной инфекции.
Число излечившихся от коронавируса в регионе увеличилось на 1 тыс. 325 и достигло 187 тыс. 790 человек.
По имеющимся официальным данным, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано 14 летальных исходов от коронавируса. Общее число жертв COVID-19 в Центральной Азии достигло 3 тыс. 336 человек.
КАЗАХСТАН
Общее число заражений COVID-19 и заболеваний пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса в Казахстане к утру вторника достигло 131 тыс. 596 (+87 за сутки). Скончались 1 тыс. 886 человек (+8 за сутки). Выздоровели с начала пандемии, с учетом имеющихся данных о пациентах с коронавирусной пневмонией, 102 тыс. 490 человек.
Число выявленных заражений коронавирусом в Казахстане за сутки увеличилось на 77 и достигло 105 тыс. 872, сообщила во вторник межведомственная комиссия по нераспространению коронавирусной инфекции. По данным ведомства, выявлено 59 активных и 18 бессимптомных заражений.
Накануне сообщалось о 111 новых больных COVID-19 в стране за сутки.
По данным комиссии, число излечившихся от коронавируса в Казахстане достигло 96 тыс. 899 человек (+602 человека за сутки).
По данным Минздрава Казахстана, число жертв коронавируса COVID-19 в стране достигло 1 тыс. 594 человек (+6 человек за сутки).
В настоящее время в Казахстане от COVID-19 лечатся 7 тыс. 379 человек, среди них 30 детей. В стационарах находятся 3 тыс. 811 пациентов, на амбулаторном лечении - 3 тыс. 568 человек. 197 человек находятся в тяжелом состоянии, 35 - крайней степени тяжести, 42 - на аппаратах ИВЛ, сообщает пресс-служба министерства во вторник.
По данным министерства, медики в Казахстане за минувшие стуки зарегистрировали 10 заболеваний пневмонией с признаками коронавируса, за день от этой болезни скончались еще два человека.
Накануне Минздрав Казахстана сообщил о 56 заболеваниях коронавирусной пневмонией за сутки и шести летальных исходах.
Всего в республике зарегистрировано 25 тыс. 724 заболевания пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, умерли 292 человека. Число выздоровевших после коронавирусной пневмонии в Казахстане с начала августа достигло 5 тыс. 591 человека.
Глава Минздрава республики Алексей Цой на брифинге 17 июля сообщил, что с 1 августа Казахстан изменит ведение статистики заболеваемости коронавирусной инфекцией: случаи пневмонии с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, но с клиническими проявлениями этой болезни, будут отнесены к коронавирусу.
КИРГИЗИЯ
Медики в Киргизии за минувшие сутки зарегистрировали 60 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число подтвержденных заражений COVID-19 и заболеваний внебольничной пневмонией в стране достигло 43 тыс. 958, сообщил заместитель министра здравоохранения страны Нурболот Усенбаев на брифинге во вторник.
Накануне сообщалось о 78 новых случаях заражения за сутки.
Число выздоровевших достигло 38 тыс.649 человек (+190 за сутки).
По данным штаба, за минувшие сутки зафиксирован один летальный исход от коронавирусной инфекции в Бишкеке. Всего в Киргизии с начала пандемии 1060 человек скончались от COVID-19 и внебольничной пневмонии.
18 августа утром Минздрав Киргизии сообщал о 1 тыс. 498 жертвах коронавирусной инфекции в стране. В тот же день стало известно, что власти Киргизии пересмотрели статистику смертности от коронавируса в сторону уменьшения.
Заместитель министра здравоохранения страны Мадамин Каратаев на брифинге вечером 18 августа заявил, что Минздрав пересмотрел статистику летальных исходов от коронавируса COVID-19, исключив летальные случаи, в которых коронавирус не был непосредственной причиной смерти пациента. В результате число смертей от коронавируса с начала пандемии в Киргизии сократилось на тот день до 1 тыс. 53 человек.
16 июля вице-премьер Киргизии Аида Исмаилова сообщила, что для единого подхода к лечению коронавирусной инфекции Минздрав Киргизии издал приказ, согласно которому внебольничная пневмония относится к коду коронавируса и считается его проявлением.
11 мая в Киргизии был отменен режим чрезвычайного положения, введенный в городах и регионах страны из-за распространения коронавируса COVID-19. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать.
УЗБЕКИСТАН
Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 343 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 41 тыс. 994, сообщил во вторник Минздрав республики.
Накануне сообщалось о 348 новых больных коронавирусом за сутки.
По данным ведомства, от осложнений, вызванных COVID-19, в Узбекистане скончались еще пять человек, число летальных исходов с начала пандемии достигло 322 человек. Число выздоровевших после коронавируса достигло 39 тыс. 275 человек (+456 человек за сутки). У 275 больных состояние оценивается как тяжелое, у 147 - как крайне тяжелое.
Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта.
ТАДЖИКИСТАН
Медики в Таджикистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 33 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 8 тыс. 583, сообщили "Интерфаксу" накануне вечером в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.
За день до этого сообщалось о 34 новых больных за сутки.
Число излечившихся достигло 7 тыс. 376 человек (+35 человек за сутки).
О новых жертвах коронавируса в стране не сообщалось. Ранее в ведомстве заявляли, что в республике с начала пандемии от последствий болезни скончались 68 человек.
Минздрав Таджикистана подтвердил первые заражения COVID-19 в стране 30 апреля.
ТУРКМЕНИСТАН
По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет в Туркменистане.
Вместе с тем во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили обеспокоенность информацией о росте случаев заболевания пневмонией в Туркменистане.
"Нам известно, и мы обеспокоены сообщениями об острых респираторных заболеваниях или пневмонии", - заявила старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Европе Кэтрин Смоллвуд по итогам миссии в Туркменистане. Она рекомендовала руководству страны принять меры, "как если бы COVID-19 уже распространялся по стране".
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