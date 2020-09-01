ГНФАР за 8 месяцев увеличил продажу инвалюты на аукционах на 25%, в августе сократил на 6,3%

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в августе 2020 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $478 млн, отмечается в сообщении фонда.

Как сообщалось ранее, ГНФАР в июле 2020 года продал на валютных аукционах инвалюты на $515,5 млн. Таким образом, в августе 2020 года объем продажи инвалюты со стороны фонда по сравнению с июлем сократился на 6,3%.

По расчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан" на основе ежемесячных данных Госнефтефонда, в январе-августе 2020 года ГНФАР на валютных аукционах продал $5 млрд 3,7 млн (рост на 28,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - ИФ).

В марте в Азербайджане наблюдался рост спроса на инвалюту на фоне сильного удешевления цен на нефть, но с 29 марта спрос начал постепенно снижаться.

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.

ГНФАР заявил, что в текущем году планирует продать на валютных аукционах инвалюты на $6,8 млрд.

Как сообщалось ранее, в 2019 году ГНФАР продал на валютных аукционах инвалюты на сумму $6 млрд 593,86 млн (рост на 2,1% по сравнению с 2018 годом - ИФ).

А.Ахмедова