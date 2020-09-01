Число заражений COVID-19 в России превысило 1 миллион - оперштаб

Оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции сообщает, что общее количество зарегистрированных в России случаев COVID-19 во вторник перевалило за отметку в 1 млн.

"В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 000 048 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах", - говорится в сообщении штаба.

Суточный прирост новых случаев за последние сутки составил 4 729 (четверть из них - пациенты без клинических проявлений), умерли за сутки 123 пациента. Общее число умерших выросло до 17 299, число выписанных - до 815 705 (6 318 выписаны за последние сутки).

Между тем, суточный прирост в России заметно снизился. До этого пять дней подряд - с 27 августа по 31 августа - этот показатель демонстрировал тенденцию к росту, и накануне в стране было уже почти 5 тыс. новых случаев.

В Москве, по данным на вторник, 641 новый случай COVID-19 за сутки, 11 смертей и 1262 выздоровевших.