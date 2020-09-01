Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0382 RUR   0.023 GBR   2.2794 TRY   0.2318

Цена на нефть

$/bbl   31.08 WTI 42.61 -0.36 Brent 45.28 -0.53

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 01.09.2020 11:47

В Азербайджане создана управляющая компания по аграрному страхованию

В Азербайджане создано ОАО «Совместная страховая компания по аграрному страхованию» с уставным капиталом в 2 млн 187,5 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.

«Это управляющая компания в рамках внедрения системы аграрного страхования в Азербайджане», - отметили в компании.

Ее учредителями являются 7 страховых компаний, действующих в Азербайджане: PASHA Sigorta, Qala Sigorta, Meqa Sigorta, Xalq Sigorta, AzSigorta, Baki Sigorta и Azerbaycan Senaye Sigorta.

«Уставный капитал компании равен 2 млн 187,5 тыс. манатов, доля каждого учредителя – 312,5 тыс. манатов», - подчеркнули в компании.

При этом в дальнейшем акционерами компании могут стать и другие страховые компании.

После решения всех организационных вопросов компания подаст обращение в Центральный банк для получения лицензии на деятельность.

В августе 2019 года президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон "Об агростраховании", который вступил в силу с 1 января 2020 года и предусматривает основные понятия агрострахования, обязанности государства, предмет агрострахования, риски, регулирование и прочие аспекты агрострахования.

Президент также подписал указ о применении закона "Об агростраховании" и создании Фонда агрострахования. Согласно указу, первоначальный уставный капитал Фонда составил 1 млн манатов и был сформирован за счет средств госбюджета. Кроме того, кабинету министров Азербайджана было поручено предусмотреть в госбюджете на 2020-2021гг 5 млн и 3 млн манатов соответственно на увеличение капитала Фонда. Таким образом, к 2022 году уставный капитал фонда увеличится до 9 млн манатов.

Кабинет министров уже утвердил перечень рисков, которые будут покрываться агрострахованием. Риски будут разделены на: природные катастрофы, пожары, растительные болезни и паразиты, инфекционные заболевания и отравления, нападения диких животных, а также распространение особо опасных вредителей.

Кроме этого в список рисков внесены действия третьих лиц.

В перечень природных катастроф внесены те катаклизмы, которые часто происходят на территории Азербайджана: землетрясения, оползни, штормы, ураганы и град.

Также утвержден перечень видов сельскохозяйственной продукции, подпадающих под агрострахование. Согласно решению кабмина, предметом агрострахования в сфере растениеводства являются: пшеница, овёс, кукуруза, картофель, сахарная свекла, апельсин, лимон, мандарин, чай, рис, табак, виноград, фундук и хлопок.

Среди животноводческой продукции агрострахование распространяется на коровы возрастом от 1 до 7 лет.

Кроме этого, система агрострахования охватит все виды рыбной продукции.

В целом, развитие системы агрострахования позволит: снизить инвестиционные риски, усилить поддержку фермеров, увеличить производство данной продукции, положительно повлиять на занятость, на цены на такую продукцию, внести вклад в развитие страхового сектора.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АПК, СТРАХОВАНИЕ, КОМПАНИЯ


Похожие новости


ASF до конца 2020г запустит первый продукт по аграрному страхованию - Керимов Кабмин Азербайджана определил виды сельхозкультур, подпадающих под систему агрострахования Азербайджан в 2018г из госбюджета направит более 20 млн манатов на страхование имущества в секторе АПК Профильный парламентский комитет весной обсудит проект закона «О стимулировании сельскохозяйственного страхования» Страховщики в Азербайджане пока не готовы полностью удовлетворить потребности страхования в АПК – глава Госстрахнадзора Минсельхоз Азербайджана отмечает низкий уровень использования льгот по страхованию рисков в секторе АПК

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]