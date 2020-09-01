В Азербайджане создана управляющая компания по аграрному страхованию

В Азербайджане создано ОАО «Совместная страховая компания по аграрному страхованию» с уставным капиталом в 2 млн 187,5 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.
«Это управляющая компания в рамках внедрения системы аграрного страхования в Азербайджане», - отметили в компании.
Ее учредителями являются 7 страховых компаний, действующих в Азербайджане: PASHA Sigorta, Qala Sigorta, Meqa Sigorta, Xalq Sigorta, AzSigorta, Baki Sigorta и Azerbaycan Senaye Sigorta.
«Уставный капитал компании равен 2 млн 187,5 тыс. манатов, доля каждого учредителя – 312,5 тыс. манатов», - подчеркнули в компании.
При этом в дальнейшем акционерами компании могут стать и другие страховые компании.
После решения всех организационных вопросов компания подаст обращение в Центральный банк для получения лицензии на деятельность.
В августе 2019 года президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон "Об агростраховании", который вступил в силу с 1 января 2020 года и предусматривает основные понятия агрострахования, обязанности государства, предмет агрострахования, риски, регулирование и прочие аспекты агрострахования.
Президент также подписал указ о применении закона "Об агростраховании" и создании Фонда агрострахования. Согласно указу, первоначальный уставный капитал Фонда составил 1 млн манатов и был сформирован за счет средств госбюджета. Кроме того, кабинету министров Азербайджана было поручено предусмотреть в госбюджете на 2020-2021гг 5 млн и 3 млн манатов соответственно на увеличение капитала Фонда. Таким образом, к 2022 году уставный капитал фонда увеличится до 9 млн манатов.
Кабинет министров уже утвердил перечень рисков, которые будут покрываться агрострахованием. Риски будут разделены на: природные катастрофы, пожары, растительные болезни и паразиты, инфекционные заболевания и отравления, нападения диких животных, а также распространение особо опасных вредителей.
Кроме этого в список рисков внесены действия третьих лиц.
В перечень природных катастроф внесены те катаклизмы, которые часто происходят на территории Азербайджана: землетрясения, оползни, штормы, ураганы и град.
Также утвержден перечень видов сельскохозяйственной продукции, подпадающих под агрострахование. Согласно решению кабмина, предметом агрострахования в сфере растениеводства являются: пшеница, овёс, кукуруза, картофель, сахарная свекла, апельсин, лимон, мандарин, чай, рис, табак, виноград, фундук и хлопок.
Среди животноводческой продукции агрострахование распространяется на коровы возрастом от 1 до 7 лет.
Кроме этого, система агрострахования охватит все виды рыбной продукции.
В целом, развитие системы агрострахования позволит: снизить инвестиционные риски, усилить поддержку фермеров, увеличить производство данной продукции, положительно повлиять на занятость, на цены на такую продукцию, внести вклад в развитие страхового сектора.
А.Мамедов
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