В Азербайджане создана управляющая компания по аграрному страхованию

В Азербайджане создано ОАО «Совместная страховая компания по аграрному страхованию» с уставным капиталом в 2 млн 187,5 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.

«Это управляющая компания в рамках внедрения системы аграрного страхования в Азербайджане», - отметили в компании.

Ее учредителями являются 7 страховых компаний, действующих в Азербайджане: PASHA Sigorta, Qala Sigorta, Meqa Sigorta, Xalq Sigorta, AzSigorta, Baki Sigorta и Azerbaycan Senaye Sigorta.

«Уставный капитал компании равен 2 млн 187,5 тыс. манатов, доля каждого учредителя – 312,5 тыс. манатов», - подчеркнули в компании.

При этом в дальнейшем акционерами компании могут стать и другие страховые компании.

После решения всех организационных вопросов компания подаст обращение в Центральный банк для получения лицензии на деятельность.

В августе 2019 года президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон "Об агростраховании", который вступил в силу с 1 января 2020 года и предусматривает основные понятия агрострахования, обязанности государства, предмет агрострахования, риски, регулирование и прочие аспекты агрострахования.

Президент также подписал указ о применении закона "Об агростраховании" и создании Фонда агрострахования. Согласно указу, первоначальный уставный капитал Фонда составил 1 млн манатов и был сформирован за счет средств госбюджета. Кроме того, кабинету министров Азербайджана было поручено предусмотреть в госбюджете на 2020-2021гг 5 млн и 3 млн манатов соответственно на увеличение капитала Фонда. Таким образом, к 2022 году уставный капитал фонда увеличится до 9 млн манатов.

Кабинет министров уже утвердил перечень рисков, которые будут покрываться агрострахованием. Риски будут разделены на: природные катастрофы, пожары, растительные болезни и паразиты, инфекционные заболевания и отравления, нападения диких животных, а также распространение особо опасных вредителей.

Кроме этого в список рисков внесены действия третьих лиц.

В перечень природных катастроф внесены те катаклизмы, которые часто происходят на территории Азербайджана: землетрясения, оползни, штормы, ураганы и град.

Также утвержден перечень видов сельскохозяйственной продукции, подпадающих под агрострахование. Согласно решению кабмина, предметом агрострахования в сфере растениеводства являются: пшеница, овёс, кукуруза, картофель, сахарная свекла, апельсин, лимон, мандарин, чай, рис, табак, виноград, фундук и хлопок.

Среди животноводческой продукции агрострахование распространяется на коровы возрастом от 1 до 7 лет.

Кроме этого, система агрострахования охватит все виды рыбной продукции.

В целом, развитие системы агрострахования позволит: снизить инвестиционные риски, усилить поддержку фермеров, увеличить производство данной продукции, положительно повлиять на занятость, на цены на такую продукцию, внести вклад в развитие страхового сектора.

А.Мамедов