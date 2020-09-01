BP 2021г планирует бурение трех разведочных скважин на мелководье Абшеронского архипелага

Компания BP в 2021 году планирует пробурить три разведочные скважины на мелководье Абшеронского архипелага (проект «Shallow Water Absheron Peninsula», SWAP).

«Контрактная площадь SWAP включает три перспективных участка – северо-восточный, юго-восточный и западный. На каждом из них планируется пробурить по одной разведочной скважине. В первом квартале 2021 года в 15 км от побережья на глубине воды в 22 метра начнется бурение скважины North Khali (NKX01) на северо-восточном перспективном участке», - говорится в материалах компании, которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».

По данным BP, целью бурения скважины NKX01 является обнаружение углеводородных запасов углеводородов на глубине залегания в 2,5 тыс. метров от поверхности морского дна.

«По основному сценарию, бурение скважины NKX01 начнется в январе 2021 года. Однако, на основе предыдущего опыта, возможны задержки в начале буровых работ по самым верным подсчетам до 2 месяцев из-за логистики или других операций. Основная цель бурения скважины - подтвердить наличие углеводородов перед потенциальной разработкой контрактной территории в будущем», - говорится в документе.

Ожидается, что буровые работы продлятся до 90 дней. Дополнительно еще месяц потребуется для бурения наклонной оценочной боковой скважины, если по результатам бурения NKX01 будет достигнут ряд целевых показателей. В случае возникновения проблем при бурении верхнего интервала скважины NKX01, повторно скважину можно пробурить в пределах 50 м от ее первоначального местоположения.

«Во втором квартале следующего года планируется на юго-восточном перспективном участке начать бурение разведочной скважины Qarabatdag (QBDX01), в IV-ом квартале – разведочной скважины Bibiheybat (BHEX01) на западном участке», - говорится в материалах.

Как сообщалось, для проведения разведочного бурения в рамках проекта «SWAP» будет задействована арендованная у Казахстана самоподъемная буровая установка (СПБУ) «Satti». По итогам бурения BP рассчитывает обнаружить нефтяные ресурсы на данном блоке.

В 2016 году на мелководье Абшеронского архипелага были проведены сейсмические исследования, которые охватывали территорию площадью в 1,52 тыс. кв. км, из которых на суше - 90 кв. км. По итогам сейсмических работ на мелководье Абшеронского архипелага были выбраны три участка для ведения буровых работ.

Соглашение о разделе продукции (PSA, СРП) между SOCAR и BP на разработку и геологоразведочные работы на мелководье Абшеронского архипелага было подписано 22 декабря 2014 года.

Контрактная площадь составляет около 1,9 тыс. кв. км, 50% доли в соглашении принадлежит BP, 50% - SOCAR.

Работы в рамках соглашения разделены на три этапа: первичная разведка, основная разведка, разработка месторождений.

В рамках первого этапа в течение 30 месяцев BP должна была провести 3D-сейсмику и 2D-сейсмику, а также оценку влияния работ на окружающую среду на всей контрактной площади. В случае, если BP в течение этого периода обнаружит перспективные структуры, компания вправе выбрать до четырех таких структур и перейти к следующему этапу – основной разведке.

Согласно контракту, реализация второго этапа может охватить период до трех лет. В этот период BP должна провести инженерно-геологическое исследование выбранных структур и подготовить отчет об оценке этих работ на окружающую среду. В случае, если подрядчик в этот период обнаружит коммерчески ценные запасы и известит SOCAR, он должен в течение шести месяцев подготовить программу разработки этих месторождений, после чего перейти к третьему этапу – непосредственно разработке.

Соглашением предполагается, что этап разработки будет длиться 23 года, но этот период может быть продлен. BP должна приступить к промышленной добыче в течение 36 месяцев с начала этапа разработки.

Н.Аббасова