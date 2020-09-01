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СНГ 01.09.2020 12:13

У США нет права задействовать заложенный в СВПД механизм по восстановлению международных санкций против Ирана - Лавров

США не вправе задействовать заложенный в СВПД механизм восстановления санкций ООН против Ирана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Это попытка с негодными средствами. Несмотря на наличие механизма, который был заложен в свое время для возможности вернуть санкции ООН, во-первых, он готовился исключительно на случай, если Иран не будет выполнять свои обязательства, а иранцы выполняют, и во-вторых, США потеряли все свои права, отказавшись от своих обязательств (в рамках СВПД - ИФ)", - сказал Лавров, выступая на лекции в МГИМО МИД России.

"Мы, конечно, знаем, что символ Республиканской партии США это слон, но мир все-таки это не посудная лавка", - отметил он.

Министр добавил, что также неправомерной была попытка США продлить оружейное эмбарго против Ирана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, СВПД, ЛАВРОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]