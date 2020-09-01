В Армении 11 человек скончались после отравления алкоголем

Алкогольное отравление привело к смерти 11 из 15 человек, госпитализированных с интоксикацией в Ереване и Армавире в минувший понедельник и во вторник, сообщает пресс-служба Минздрава Армении.

"11 человек скончались, остальные в тяжелом состоянии находятся в реанимации", - говорится в сообщении.