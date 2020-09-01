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Регион 01.09.2020 12:21

В Армении 11 человек скончались после отравления алкоголем

Алкогольное отравление привело к смерти 11 из 15 человек, госпитализированных с интоксикацией в Ереване и Армавире в минувший понедельник и во вторник, сообщает пресс-служба Минздрава Армении.

"11 человек скончались, остальные в тяжелом состоянии находятся в реанимации", - говорится в сообщении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЛКОГОЛЬ, ОТРАВЛЕНИЕ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]