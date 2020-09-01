Участников демонстраций в Берлине численностью больше 100 человек обяжут надевать маски

Участники демонстраций численностью больше 100 человек в Берлине в ближайшем будущем обязаны будут носить маски, сообщает во вторник агентство DPA со ссылкой на решение берлинского сената.

Отмечается, что исключения будут сделаны для автопробегов и велосипедных демонстраций.

Решение последовало после масштабных акций в Берлине в минувшие выходные - десятки тысяч человек вышли на улицы без масок, чтобы протестовать против ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Дело дошло до потасовок с полицией на ступенях здания парламента.

Накануне сенатор Берлина по внутренним делам Андреас Гайзель заявил, что будет настаивать на том, чтобы маски были обязательными для участников демонстраций.