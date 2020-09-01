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Дальнее зарубежье 01.09.2020 20:02

Участников демонстраций в Берлине численностью больше 100 человек обяжут надевать маски

Участники демонстраций численностью больше 100 человек в Берлине в ближайшем будущем обязаны будут носить маски, сообщает во вторник агентство DPA со ссылкой на решение берлинского сената.

Отмечается, что исключения будут сделаны для автопробегов и велосипедных демонстраций.

Решение последовало после масштабных акций в Берлине в минувшие выходные - десятки тысяч человек вышли на улицы без масок, чтобы протестовать против ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Дело дошло до потасовок с полицией на ступенях здания парламента.

Накануне сенатор Берлина по внутренним делам Андреас Гайзель заявил, что будет настаивать на том, чтобы маски были обязательными для участников демонстраций.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, БЕРЛИН, ДЕМОНСТРАЦИИ, МАСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]