Закрытие границ больше всего навредит Белоруссии - глава МИД Литвы

В случае закрытия границ для международных грузов Белоруссия пострадает больше всех, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус.
"Экономика Беларуси сейчас находится на грани полного коллапса. Это на самом деле ситуация значительного кризиса, и всё, что они говорят или делают, нужно обдумывать, ведь всё обернется бумерангом, в первую очередь, для них самих. Возможно, и другим тоже будет нанесен ущерб, но гораздо более сильный ущерб будет для страны, которая действительно переживает особый кризис. В данном случае не только политический, но и экономический", - сказал Линкявичус во вторник агентству BNS.
Так министр отреагировал на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко об экономическом ответе Минска на объявленные странами Балтии санкции. Лукашенко предупредил, что может закрыть границы под Брестом и Гродно.
Линкявичус объяснил слова Лукашенко попыткой внести раскол в единство стран Евросоюза по ситуации в Белоруссии.
Он также отверг обвинения министра иностранных дел России Сергея Лаврова в том, что Литва действует недемократическими методами с кандидатом от белорусской оппозиции Светланой Тихановской. "Литва не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела других стран, в том числе, Беларуси, так как у нее на это нет права, и нет таких намерений", - заявил глава литовского МИД.
"Единственное, когда мы вмешались, это когда помогли тем, для которых действительно возникла угроза безопасности, а, может быть, и жизни. Таких было свыше 60, не только Светлана Тихановская. Против них на самом деле использовались эти предполагаемые недемократические методы, о которых говорит Лавров", - добавил министр.
"Что касается Тихановской и ее штаба, то единственный наш вклад - это предоставленная охрана. Они действуют совершенно автономно, действуют так, как намеревались, общаются с теми, с кем хотят общаться, делают такие заявления, какие хотят", - заявил Линкявичус.
После жестокого подавления протестов в Белоруссии правительство Литвы решило впустить белорусов с гуманитарными целями.
Линкявичюс также заявил, что предлагаемый Литвой путь решения белорусского кризиса - новые, честные, демократические выборы.
31 августа Литва, Латвия и Эстония ввели санкции в отношении Лукашенко и еще 29 высокопоставленных должностных лиц Белоруссии.
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