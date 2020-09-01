В Молдавии в августе зарегистрирована одна треть заражений COVID-19 от общего числа случаев за предыдущий период пандемии

В Молдавии в августе зарегистрировано более 12 тыс. случаев заражения коронавирусом, что составляет одну треть от общего количества заражений, зарегистрированных за предыдущие пять месяцев (с 7 марта), свидетельствуют данные, представленные во вторник министерством здравоохранения, труда и социальной защиты республики.

Согласно данным, в августе резко увеличилось количество случаев заражения COVID-19. Если в предыдущие месяцы регистрировали по 5-8 тыс. случаев, то в августе зарегистрировано 12 тыс. 187 случаев заражения. Причем, в последней декаде регистрировалось по 500 и более случаев почти ежедневно, а антирекорд был 19 августа - 626 случаев. В августе в Молдавии вылечились от коронавируса 8 603 человека, в то время как 217 заболевших скончались.

Согласно официальным данным Минздрава Молдавии, до настоящего времени проведено 214 тыс. 377 тестов. Зарегистрировано 36 тыс. 920 случаев заражения, 25 тыс. 872 человека вылечилось, а 995 - скончалось. Таким образом, к концу августа резко увеличилось количество активных случаев коронавируса: если по состоянию на 31 июля их было 6 686, то на 31 августа количество активных случаев увеличилось почти на 35%, составив 10 тыс. 053.

Молдавия занимает первое место в Европе по количеству случаев заражения на 100 тыс. населения - количество случаев COVID-19 составляет почти 300 случаев на 100 тысяч населения. В настоящее время зарегистрировано 10 053 активных случая на 3,5 млн населения.

У 542 пациентов состояние оценивается как тяжелое (из них 32 пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, 1 318 - средней степени тяжести, остальные больные - в удовлетворительном состоянии).

Коронавирус диагностирован у более 4 тыс. медработников, что составляет около 11% от общего числа заболевших. До настоящего времени скончалось 30 инфицированных сотрудников системы здравоохранения.