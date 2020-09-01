Российская фармкомпания будет поставлять китайскую вакцину от коронавируса в страны ЕАЭС

Фармацевтическая компания "Петровакс Фарм", которая проводит в России третью фазу клинических исследований китайской вакцины от коронавируса, разработанной CanSino Biologics Inc. (СanSinoBIO, HK6185), будет продавать ее за рубеж, это позволяет соглашение с производителем, рассказали "Интерфаксу" в компании.
"После завершения клинического исследования и получения регистрационного удостоверения "Петровакс" планирует выпускать вакцину на собственном производстве в Московской области как для внутреннего рынка, так и для экспорта. По соглашению с CanSinoBIO поставки запланированы, в том числе, в страны, входящие в ЕАЭС", - сообщили в "Петроваксе".
Компания получила разрешение от Минздрава РФ на проведение клинического исследования третьей фазы китайской вакцины-кандидата Ad5-nCov в России. Третья фаза продлится до конца сентября.
"Однократная вакцинация добровольцев будет проведена до конца сентября. После этого уже через месяц начнётся обработка и оценка результатов по безопасности и иммуногенности. Результаты исследования ожидаются осенью. В дальнейшем за добровольцами продолжится наблюдение в течение полугода", - говорил ранее "Интерфаксу" президент "Петровакс Фарм" Михаил Цыферов.
Пробную вакцинацию пройдут 625 добровольцев в восьми лечебных учреждениях в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле и Екатеринбурге. Компания продолжает вести запись добровольцев.
CanSinoBIO первой в мире начала испытания вакцины на людях ещё в марте 2020 года, заявляют в "Петроваксе". В настоящее время вакцина успешно прошла две фазы клинических испытаний.
В первой фазе исследования CanSinoBIO в Китае приняли участие 108 добровольцев. Вторая фаза испытаний была проведена в городе Ухань провинции Хубэй с участием 508 человек.
Результаты второй фазы исследования по иммуногенности и безопасности были опубликованы 20 июля в медицинском рецензируемом журнале The Lancet. В результате однократное введение вакцины было безопасно и вызвало иммунный ответ у большинства испытуемых. В первые 14 дней у пациентов уже наблюдался иммунный ответ, а в течение 28 дней был достигнут значительный гуморальный и клеточный иммунный ответ у большинства участников исследования.
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