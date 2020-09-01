Vodafone Украина во II квартале удвоила чистую прибыль за счет оптимизации расходов

АО "ВФ Украина" (бренд "Vodafone Украина"), второй по основным показателям оператор мобильной связи в стране после "Киевстара", по итогам апреля-июня 2020 года увеличило выручку на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,1 млрд гривен.
Согласно финансовому отчету компании, ее чистая прибыль за второй квартал выросла на 97% и превысила 1 млрд грн., показатель OIBDA увеличился на 11% и достиг 2,1 млрд грн., маржа OIBDA составила 52,6% (во втором квартале 2019 года - 51,7%).
Как поясняется в материалах, показатели операционной эффективности удалось улучшить благодаря оптимизации расходов и увеличению доходов от дата-услуг. В то же время за отчетный период у "Vodafone Украина" был самый низкий на рынке показатель ARPU - 68,4 грн., что, по мнению оператора, свидетельствует о доступности его тарифных линеек.
По итогам второго квартала 2020 года абонентская база компании сократилась на 3,2% и составила 19 млн пользователей. Оператор связывает это с отрицательной динамикой новых подключений из-за частичного закрытия розничных точек на карантине. При этом наблюдался рост в сегменте контрактных и корпоративных подключений.
В материалах также сообщается, что в первом полугодии 2020 года "Vodafone Украина" инвестировала в развитие сети порядка 1,9 млрд грн. Объем интернет-трафика в сети оператора за шесть месяцев года увеличился на 42% за счет расширения покрытия 4G-сети, емкости сети и количества дата-пользователей. По результатам второго квартала 4G-сеть Vodafone доступна 74% населения, а 3G-покрытием может пользоваться 86% населения.
Как сообщалось, в конце прошлого года российская МТС продала бизнес на Украине - "ВФ-Украина". Покупателем выступила группа компаний NEQSOL Holding, в которую входит азербайджанский телекоммуникационный оператор Bakcell. Сумма сделки составила $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.
Несмотря на смену собственника, компания продолжает оказывать услуги под брендом Vodafone в рамках договора о стратегическом партнерстве с одноименной международной группой. В марте 2020 "Vodafone Украина" продлила договор о сотрудничестве с британской Vodafone Group на 5 лет.
Официальный курс на 1 сентября - - 27,56 грн./$1.
В Фонде помощи ВС Азербайджана накоплено около $67 млн
В МИДе Азербайджана не верят словам Мнацаканяна о мире в условиях, когда официальный Ереван постоянно совершает провокации
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Российская фармкомпания будет поставлять китайскую вакцину от коронавируса в страны ЕАЭС
Таможня Азербайджана пресекла контрабанду свыше 305 кг героина в Казахстан
ИВ Агсуинского и Шемахинского районов получат по 3 млн манатов для устранения последствий от землетрясения
ИВ Габалинского района направит около 2,9 млн манатов на строительство жилого дома
Президент Алиев распорядился выделить около 1,3 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Закатальского района
Глава МИД Белоруссии привел канадскому коллеге "конкретные факты" внешнего вмешательства во внутренние дела его страны
Власти Германии улучшили прогноз экономики в 2020г, восстановление в 2021г будет более медленным
Филиппины не будут прекращать сотрудничество с китайскими компаниями, подпавшими под санкции США
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Число пользователей “Nar+” превысило 300 000 человек!
ВТБ (Азербайджан) запустил виртуального помощника в WhatsApp
Банк ВТБ (Азербайджан) запускает две госпрограммы поддержки предпринимателей
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана