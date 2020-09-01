Vodafone Украина во II квартале удвоила чистую прибыль за счет оптимизации расходов

АО "ВФ Украина" (бренд "Vodafone Украина"), второй по основным показателям оператор мобильной связи в стране после "Киевстара", по итогам апреля-июня 2020 года увеличило выручку на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,1 млрд гривен.

Согласно финансовому отчету компании, ее чистая прибыль за второй квартал выросла на 97% и превысила 1 млрд грн., показатель OIBDA увеличился на 11% и достиг 2,1 млрд грн., маржа OIBDA составила 52,6% (во втором квартале 2019 года - 51,7%).

Как поясняется в материалах, показатели операционной эффективности удалось улучшить благодаря оптимизации расходов и увеличению доходов от дата-услуг. В то же время за отчетный период у "Vodafone Украина" был самый низкий на рынке показатель ARPU - 68,4 грн., что, по мнению оператора, свидетельствует о доступности его тарифных линеек.

По итогам второго квартала 2020 года абонентская база компании сократилась на 3,2% и составила 19 млн пользователей. Оператор связывает это с отрицательной динамикой новых подключений из-за частичного закрытия розничных точек на карантине. При этом наблюдался рост в сегменте контрактных и корпоративных подключений.

В материалах также сообщается, что в первом полугодии 2020 года "Vodafone Украина" инвестировала в развитие сети порядка 1,9 млрд грн. Объем интернет-трафика в сети оператора за шесть месяцев года увеличился на 42% за счет расширения покрытия 4G-сети, емкости сети и количества дата-пользователей. По результатам второго квартала 4G-сеть Vodafone доступна 74% населения, а 3G-покрытием может пользоваться 86% населения.

Как сообщалось, в конце прошлого года российская МТС продала бизнес на Украине - "ВФ-Украина". Покупателем выступила группа компаний NEQSOL Holding, в которую входит азербайджанский телекоммуникационный оператор Bakcell. Сумма сделки составила $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.

Несмотря на смену собственника, компания продолжает оказывать услуги под брендом Vodafone в рамках договора о стратегическом партнерстве с одноименной международной группой. В марте 2020 "Vodafone Украина" продлила договор о сотрудничестве с британской Vodafone Group на 5 лет.

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