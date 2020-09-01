Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0382 RUR   0.023 GBR   2.2794 TRY   0.2318

Цена на нефть

$/bbl   31.08 WTI 42.61 -0.36 Brent 45.28 -0.53

Погода в Баку

  ночь день

Туризм 01.09.2020 17:50

За два месяца в Анталью прибыли 600 человек с температурой

Температуру по прибытии в Анталью за два месяца выявили у 600 человек, они сдали тесты на коронавирус, сообщает газета Daily Sabah.

"Туристы могут пройти тесты на коронавирус в аэропорту Антальи, частных и государственных клиниках, в отелях. С момента возобновления международного авиасообщения 1 июля было сделано более 65 тыс. анализов. В аэропорту ежедневно проводится до 500 тестов, каждый стоит 15 евро", - пишет издание.

По прибытии в Анталью всем пассажирам измеряют температуру - в случае, если она повышена, их направляют на тестирование. Как отмечает газета, с 1 июля такие тесты сдали 600 человек.

"Курортные объекты соблюдают все меры безопасности: отели регулярно дезинфицируются, специальные бригады следят за соблюдением правил безопасности на пляжах, экскурсионных катерах. Туристам измеряют температуру и выдают маски перед тем, как пустить их на борт, все стараются соблюдать социальную дистанцию", - пишет газета.

Турция рассчитывает принять в этом году более 12 млн иностранных туристов. В 2019 году Турцию посетило 45 млн зарубежных гостей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АНТАЛЬЯ, ТУРИЗМ, ТЕСТИРОВАНИЕ


Похожие новости


Иностранные туристы не смогут приехать в Анталью раньше августа Анталью впервые в истории посетило свыше 15 млн иностранных туристов Более 5 млн российских туристов посетили Анталью с начала года Отели Антальи проверят на безопасность для туристов Анталья приняла рекордные 10 млн иностранных туристов с начала года Анталья в 2018 году проведет лучший летний туристический сезон в своей истории

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]