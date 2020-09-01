За два месяца в Анталью прибыли 600 человек с температурой

Температуру по прибытии в Анталью за два месяца выявили у 600 человек, они сдали тесты на коронавирус, сообщает газета Daily Sabah.
"Туристы могут пройти тесты на коронавирус в аэропорту Антальи, частных и государственных клиниках, в отелях. С момента возобновления международного авиасообщения 1 июля было сделано более 65 тыс. анализов. В аэропорту ежедневно проводится до 500 тестов, каждый стоит 15 евро", - пишет издание.
По прибытии в Анталью всем пассажирам измеряют температуру - в случае, если она повышена, их направляют на тестирование. Как отмечает газета, с 1 июля такие тесты сдали 600 человек.
"Курортные объекты соблюдают все меры безопасности: отели регулярно дезинфицируются, специальные бригады следят за соблюдением правил безопасности на пляжах, экскурсионных катерах. Туристам измеряют температуру и выдают маски перед тем, как пустить их на борт, все стараются соблюдать социальную дистанцию", - пишет газета.
Турция рассчитывает принять в этом году более 12 млн иностранных туристов. В 2019 году Турцию посетило 45 млн зарубежных гостей.
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