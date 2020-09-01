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Регион 01.09.2020 18:18

Командующий Сухопутными войсками НАТО обсудил с министром обороны Грузии планы углубления сотрудничества

Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили во вторник встретился с находящимся в республике с официальным визитом новым командующим Сухопутными войсками НАТО генерал-лейтенантом Роджером Клутье.

Как сообщает пресс-служба грузинского Минобороны, стороны обсудили планы углубления сотрудничества Грузии с Североатлантическим альянсом.

Министр, отмечают в пресс-службе, проинформировал Клутье об осуществленных в Грузии реформах в сфере обороны, заверив, что они были проведены в полном соответствии с рекомендациями НАТО.

Сообщается, что стороны обсудили участие грузинских военнослужащих в миссии НАТО в Афганистане и миротворческих миссиях под эгидой Евросоюза, ситуацию в регионе, включая Абхазию и Южную Осетию.

Кроме этого, командующий Сухопутными войсками НАТО во вторник встретился с командующим Силами обороны Грузии генерал-майором Георгием Матиашвили.

Как заявил Матиашвили, комментарий которого распространила пресс-служба Минобороны, тот факт, что новый командующий Сухопутными войсками НАТО свой первый зарубежный визит в этом ранге совершил в Грузию, указывает на сильную поддержку республики со стороны альянса.

"В рамках визита будут спланированы мероприятия и действия, которые в будущем еще больше углубят наши отношения с Сухопутными силами НАТО", - сказал он.

В свою очередь Клутье заявил после встречи, что в НАТО сконцентрированы на развитии отношений с партнерами, на повышении взаимосовместимости.

"Мы заинтересованы, чтобы в командовании Сухопутных сил НАТО находился офицер из Грузии", - сообщил он.

Ранее во вторник Клутье посетил военный аэродром в Вазиани (в окрестностях Тбилиси), где прибывшие в Грузию на учения Noble Partner 2020 ("Достойный партнер 2020") военнослужащие США провели показательные учения по переброске сил быстрого реагирования, в ходе которых был высажен десант с самолетов C-130 ("Геркулес").

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Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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