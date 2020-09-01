Таможня Азербайджана пресекла контрабанду свыше 305 кг героина в Казахстан

Таможенники Азербайджана 1 сентября пресекли контрабанду героина свыше 305 кг, сообщает пресс-служба Госкомстаможни.

Согласно данным, сотрудникам Оперативно-следственного управления Южного территориального главного таможенного управления поступила информация о переправке крупной партии наркотиков из Ирана в Казахстан грузовым автомобилем.

«На основании полученной оперативной информации, 1 сентября 2020 года автомобиль с грузом марки «Traktor» был задержан на таможенном посту «Астара». В ходе осмотра груза в 12 единицах сельскохозяйственной техники было обнаружено 305,289 кг героина. По факту возбуждено уголовное дело», - отмечается в сообщении.

Согласно информации, в ходе дальнейшей проверки было установлено, что груз транзитом через Азербайджан должен был быть доставлен в Казахстан.

А. Мамедов