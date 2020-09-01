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Происшествия 01.09.2020 19:03

Таможня Азербайджана пресекла контрабанду свыше 305 кг героина в Казахстан

Таможенники Азербайджана 1 сентября пресекли контрабанду героина свыше 305 кг, сообщает пресс-служба Госкомстаможни.

Согласно данным, сотрудникам Оперативно-следственного управления Южного территориального главного таможенного управления поступила информация о переправке крупной партии наркотиков из Ирана в Казахстан грузовым автомобилем.

«На основании полученной оперативной информации, 1 сентября 2020 года автомобиль с грузом марки «Traktor» был задержан на таможенном посту «Астара». В ходе осмотра груза в 12 единицах сельскохозяйственной техники было обнаружено 305,289 кг героина. По факту возбуждено уголовное дело», - отмечается в сообщении.

Согласно информации, в ходе дальнейшей проверки было установлено, что груз транзитом через Азербайджан должен был быть доставлен в Казахстан.

А. Мамедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГТК, НАРКОТИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]