Таможня Азербайджана пресекла контрабанду свыше 305 кг героина в Казахстан

Таможенники Азербайджана 1 сентября пресекли контрабанду героина свыше 305 кг, сообщает пресс-служба Госкомстаможни.
Согласно данным, сотрудникам Оперативно-следственного управления Южного территориального главного таможенного управления поступила информация о переправке крупной партии наркотиков из Ирана в Казахстан грузовым автомобилем.
«На основании полученной оперативной информации, 1 сентября 2020 года автомобиль с грузом марки «Traktor» был задержан на таможенном посту «Астара». В ходе осмотра груза в 12 единицах сельскохозяйственной техники было обнаружено 305,289 кг героина. По факту возбуждено уголовное дело», - отмечается в сообщении.
Согласно информации, в ходе дальнейшей проверки было установлено, что груз транзитом через Азербайджан должен был быть доставлен в Казахстан.
А. Мамедов
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