Турция готова к диалогу о добыче ресурсов в Восточном Средиземноморье - МИД

Анкара готова вести переговоры со всеми заинтересованными сторонами по поводу того, как справедливо добывать ресурсы в восточной части Средиземного моря, заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Мы выступаем за совместное решение, которое будет включать в себя ведение переговоров со всеми силами в Восточном Средиземноморье, ради каждого, кто будет получать выгоду от ресурсов в Восточном Средиземноморье при честном их распределении", - приводит слова министра агентство Associated press (AP).
В то же время Чавушоглу обвинил Грецию в "провокационных актах", которые, по словам министра, Афины осуществляют при поддержке ЕС.
AP напоминает, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган критиковал Грецию за попытки "заточить" Турцию в зоне, ограниченной ее берегами, и подчеркивал, что активность Анкары в восточной части Средиземного моря носит законный характер. Также Эрдоган утверждал, что ряд стран толкает Грецию на конфронтацию с Турцией, но называть эти страны Эрдоган не стал.
В последние недели ситуация в восточном Средиземноморье осложнилась в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной.
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