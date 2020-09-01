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Регион 01.09.2020 19:35

Турция готова к диалогу о добыче ресурсов в Восточном Средиземноморье - МИД

Анкара готова вести переговоры со всеми заинтересованными сторонами по поводу того, как справедливо добывать ресурсы в восточной части Средиземного моря, заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы выступаем за совместное решение, которое будет включать в себя ведение переговоров со всеми силами в Восточном Средиземноморье, ради каждого, кто будет получать выгоду от ресурсов в Восточном Средиземноморье при честном их распределении", - приводит слова министра агентство Associated press (AP).

В то же время Чавушоглу обвинил Грецию в "провокационных актах", которые, по словам министра, Афины осуществляют при поддержке ЕС.

AP напоминает, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган критиковал Грецию за попытки "заточить" Турцию в зоне, ограниченной ее берегами, и подчеркивал, что активность Анкары в восточной части Средиземного моря носит законный характер. Также Эрдоган утверждал, что ряд стран толкает Грецию на конфронтацию с Турцией, но называть эти страны Эрдоган не стал.

В последние недели ситуация в восточном Средиземноморье осложнилась в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ, РЕСУРСЫ, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]