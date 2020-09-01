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ТЭК 01.09.2020 19:51

Нефтяные цены уверенно повышаются, Brent - $46,11 за баррель

Цены на нефть эталонных марок увеличили прирост в ходе торгов во вторник.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:54 составляет $46,11 за баррель, что на $0,83 (1,83%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,71 (1,67%) - до $43,32 за баррель.

В августе Brent подорожала на 4,6%, WTI - на 5,8%, причем Brent завершила ростом пятый месяц подряд, WTI - четвертый.

Хотя нефтяной рынок и завершил август в плюсе, WTI так и не смогла закрепиться выше $43 за баррель в связи с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 по всему миру.

Поддержку рынку во вторник оказали данные индексов менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая и США. Промышленный PMI Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в августе вырос до максимума с января 2011 года.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе 2020 года поднялся до максимума с ноября 2018 года и превзошел ожидания аналитиков.

Рынок положительно реагирует и на любые сигналы, касающиеся разработки вакцины от коронавирусной инфекции, поскольку экономическая активность и, соответственно, спрос на нефть во многих странах по-прежнему страдают из-за пандемии. Британская AstraZeneca ранее сообщила, что приступила к масштабным клиническим испытаниям вакцины в США на людях.

Нефтяные цены также поддерживает продолжающееся ослабление доллара, пишет S&P Global Platts. Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов во вторник 0,34% после снижения в августе.

Помимо этого, инвесторы ожидают данных о запасах в США, которые будут обнародованы позднее на этой неделе. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти по итогам шестой недели подряд - на 2 млн баррелей. Аналитики S&P Global Platts ожидают сокращения запасов на 1,2 млн баррелей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]