Обращение США по поводу восстановления санкций против Ирана юридически ничтожно - Рябков

Обращение Вашингтона в Совбез ООН по поводу восстановления санкций против Тегерана не имеет под собой никаких оснований, страны-участники Совместного всеобъемлющего плана действий консолидированы в этом вопросе, заявил "Интерфаксу" во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Есть твердое понимание, что американское обращение к председателю Совета безопасности с уведомлением о том, что прежние санкции восстанавливаются, что это обращение не имеет под собой никаких оснований. Позиция участников СВПД четкая, консолидированная, в этом нет никаких сомнений. И именно в таком ключе страны-участницы СВПД, я уверен, будут действовать в Нью-Йорке в предстоящий период", - сказал замминистра.
"В отношении того, что будет происходить после 20 сентября с учетом известных американских угроз, мы тоже провели определенный обмен мнениями, но сошлись на том, что сейчас гораздо важнее заняться конкретикой момента, - обеспечить прохождение этого периода на той платформе, которая сформирована, а именно, недопустимости использования американского уведомления, которое мы, Россия, считаем юридически ничтожным, в качестве отправной точки для восстановления ооновских санкций", - подчеркнул Рябков.
Отвечая на уточняющий вопрос, есть ли со странами "евротройки" консенсус в вопросе недопущения восстановления антииранских санкций, замминистра сказал: "Это наш общий подход, это подход, который разделяют упомянутые вами страны и все участники СВПД, разумеется, Иран, разумеется КНР. Это важный положительный итог проведенных обсуждений".
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