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Дальнее зарубежье 01.09.2020 21:12

Обращение США по поводу восстановления санкций против Ирана юридически ничтожно - Рябков

Обращение Вашингтона в Совбез ООН по поводу восстановления санкций против Тегерана не имеет под собой никаких оснований, страны-участники Совместного всеобъемлющего плана действий консолидированы в этом вопросе, заявил "Интерфаксу" во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Есть твердое понимание, что американское обращение к председателю Совета безопасности с уведомлением о том, что прежние санкции восстанавливаются, что это обращение не имеет под собой никаких оснований. Позиция участников СВПД четкая, консолидированная, в этом нет никаких сомнений. И именно в таком ключе страны-участницы СВПД, я уверен, будут действовать в Нью-Йорке в предстоящий период", - сказал замминистра.

"В отношении того, что будет происходить после 20 сентября с учетом известных американских угроз, мы тоже провели определенный обмен мнениями, но сошлись на том, что сейчас гораздо важнее заняться конкретикой момента, - обеспечить прохождение этого периода на той платформе, которая сформирована, а именно, недопустимости использования американского уведомления, которое мы, Россия, считаем юридически ничтожным, в качестве отправной точки для восстановления ооновских санкций", - подчеркнул Рябков.

Отвечая на уточняющий вопрос, есть ли со странами "евротройки" консенсус в вопросе недопущения восстановления антииранских санкций, замминистра сказал: "Это наш общий подход, это подход, который разделяют упомянутые вами страны и все участники СВПД, разумеется, Иран, разумеется КНР. Это важный положительный итог проведенных обсуждений".

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Тэги: США, ИРАН, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]