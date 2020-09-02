Экономика США сталкивается с серьезными рисками и неопределенностью - член ФРС

Экономика США сталкивается со значительными рисками, включая преждевременное сворачивание финансирования государством программ по ее поддержке, считает член совета управляющих Федеральной резервной системы Лейл Брейнард.

Это требует продолжения стимулирования со стороны американского ЦБ.

По ее словам, риск увольнений и банкротств компаний будет нарастать, поскольку связанная с пандемией COVID-19 неопределенность остается высокой.

"Поскольку восстановление экономики может столкнуться с вызванными коронавирусом проблемами, важно, чтобы в ближайшие месяцы денежно-кредитная политика сместилась от стабилизации к стимулированию", - сказала Брейнард, которую цитирует The Wall Street Journal.

По ее мнению, дополнительные госрасходы и соответствующая ДКП являются ключевыми факторами, которые могут повлиять на темпы восстановления экономики после коронавирусного шока.

"Как и в первой фазе, финансовая поддержка будет по-прежнему важна для поддержания жизней многих семей и бизнесов", - полагает представитель Федрезерва.

Следующее заседание ФРС, на котором будет обсуждаться вопрос процентных ставок, пройдет 15-16 сентября.