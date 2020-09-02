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Дальнее зарубежье 02.09.2020 19:41

Бывший пресс-секретарь Трампа в книге вспоминает, как ей подмигнул Ким Чен Ын

Бывший пресс-секретарь Дональда Трампа Сара Сандерс написала книгу, в которой рассказала о своей работе с президентом США и его командой, пишут газета The Guardian.

В частности, Сандерс в своей книге вспоминает обстоятельства одной из поездок американской делегации на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Так, в ходе одной из встреч она поймала на себе пристальный взгляд Ким Чен Ына, который кивнул и подмигнул ей, а она смутилась и опустила взгляд в свои бумаги. "Все, о чем я могла подумать, это то, что неужели Ким Чен Ын обратил на меня внимание?" - пишет она.

Затем Сандерс рассказала об этом Трампу и бывшему главе аппарата Белого дома Джону Келли. Трамп и Келли покатились от смеха, рассказывает Сандерс, а президент США сказал ей: "Да ты ему понравилась! Черт возьми, ты ему приглянулась!". В ответ она попросила Трампа остановиться, добавив, что не то имела в виду. Но тот еще раз пошутил, заявив, что в создавшейся ситуации ей непременно нужно поехать в Северную Корею. "Что ж, Сара, это все решает. Ты отправляешься в Северную Корею во имя интересов родины. Твой муж и дети будут скучать по, но зато в своей стране ты станешь героем!"

Сандерс работала с Трампом два года - с 2017 по 2019 годы. Сандерс активно защищала Трампа от выпадов СМИ и отстаивала его решения перед журналистами. Она - дочь известного политика-республиканца Майка Хакаби, который в свое время занимал пост губернатора Арканзаса. Он был кандидатом в президенты от партии в 2008 и 2016 годах. Сама она поддерживает Республиканскую партию США еще с юности. Книга под названием "Говоря за себя" поступит в продажу 8 сентября.

Она покинула пост пресс-секретаря, заявив, что хочет больше заниматься семьей.

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Тэги: США, КНИГА, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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