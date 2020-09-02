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Дальнее зарубежье 02.09.2020 18:46

Макрон в Багдаде указал на важность сохранения суверенитета Ирака

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел переговоры с иракскими лидерами в ходе визита в Багдад, сообщают французские СМИ.

Французский лидер во время встреч указал на необходимость сохранения суверенитета Ирака.

Макрон стал первым иностранным лидером, посетившим Ирак с мая, когда в стране сформировалось новое правительство. Для Макрона это также первый визит в Ирак на посту президента Франции.

"Я приехал в Багдад, и я рад посетить его впервые, чтобы продемонстрировать нашу поддержку Ираку во времена вызовов", - написал французский лидер в твиттере по прибытии в Багдад.

В Ирак, который переживает тяжелый экономический кризис, Макрон прибыл после двухдневного визита в Ливан.

В Бейруте президент Франции заявил, что новое правительство Ливана должно быть сформировано как можно скорее, чтобы спасти страну, столкнувшуюся с серией взрывов в августе, а также финансово-экономическими проблемами и пандемией коронавируса.

Макрон также призывал ливанские власти реализовать реформы, в том числе для борьбы с коррупцией. Он отметил, что этого требовали страны-доноры, которые готовы оказать финансовую помощь Ливану после претворения в жизнь таких реформ.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ИРАК, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]