Макрон в Багдаде указал на важность сохранения суверенитета Ирака

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел переговоры с иракскими лидерами в ходе визита в Багдад, сообщают французские СМИ.
Французский лидер во время встреч указал на необходимость сохранения суверенитета Ирака.
Макрон стал первым иностранным лидером, посетившим Ирак с мая, когда в стране сформировалось новое правительство. Для Макрона это также первый визит в Ирак на посту президента Франции.
"Я приехал в Багдад, и я рад посетить его впервые, чтобы продемонстрировать нашу поддержку Ираку во времена вызовов", - написал французский лидер в твиттере по прибытии в Багдад.
В Ирак, который переживает тяжелый экономический кризис, Макрон прибыл после двухдневного визита в Ливан.
В Бейруте президент Франции заявил, что новое правительство Ливана должно быть сформировано как можно скорее, чтобы спасти страну, столкнувшуюся с серией взрывов в августе, а также финансово-экономическими проблемами и пандемией коронавируса.
Макрон также призывал ливанские власти реализовать реформы, в том числе для борьбы с коррупцией. Он отметил, что этого требовали страны-доноры, которые готовы оказать финансовую помощь Ливану после претворения в жизнь таких реформ.
Министры обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ выступили против демонтажа договоров по контролю над вооружениями - Шойгу
Кочарян отметился очередным фейком, на этот раз про Конституцию СССР и якобы «законность самоопределения Нагорного Карабаха» - Ахундов
Министры обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ подписали совместное заявление по случаю 75-летия Победы в ВОВ - Шойгу
Доля ВИЭ в энергобалансе РФ может достигнуть 4-5% в будущем - Новак
Новак: снижение спроса на нефть в 2020г будет 9-10 млн б/с к 2019г
Новак: на нефтяном рынке много неопределенностей, но меньше, чем в апреле, мы оптимистичны в отношении спроса
Пожар произошел на промышленном объекте в Англии после взрыва, эвакуированы 200 человек
Производство вакцины Sputnik V за рубежом может начаться в ноябре - РФПИ
В США на фоне пандемии и беспорядков наблюдается беспрецедентный спрос на огнестрельное оружие - глава Smith & Wesson
Президент Азербайджана выделил 1,2 млн манатов на бурение 17 артезианских скважин в 4 районах
ИВ Агсуинского и Шемахинского районов получат по 3 млн манатов для устранения последствий от землетрясения
ИВ Габалинского района направит около 2,9 млн манатов на строительство жилого дома
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
ВТБ (Азербайджан) приступил к выдаче кредитов в выходной день
AccessBank удостоен награды STP Quality Award
Банк Республика поддержал малообеспеченные семьи в прифронтовых регионах!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана