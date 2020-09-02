Трамп за три месяца сократил отрыв от Байдена до 7% - опрос

Президент США Дональд Трамп за три месяца сократил отрыв от своего конкурента по предвыборной гонке Джо Байдена на пять процентных пунктов, теперь Байден опережает его на 7%, сообщает USA Today со ссылкой на совместный опрос с университетом Саффолка в Бостоне.
Так, согласно результатам опроса, проголосовать за Байдена сейчас готовы 50% респондентов, а за Трампа - 43%. Еще 7% опрошенных заявили, что пока не приняли решения, за кого они бы хотели отдать свой голос на грядущих выборах президента.
При этом в начале июня кандидат от демократов опережал действующего президента США на 12%. Вместе с тем, среди тех, кто хочет проголосовать за Байдена, каждый третий заявил, что этим он голосует не столько за самого политика, сколько против Трампа. Среди сторонников Трампа таких людей только 11%.
Кроме того, каждый четвертый респондент заявил, что если кандидат, за которого он голосовал, проиграет, то он возмутится и будет считать, что голосование было нечестным.
Более 80% людей, поддерживающих Трампа, заявили, что голосование по почте грозит фальсификацией результатов выборов, и только треть демократов считают, что это возможно.
Выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.
Опрос проводился среди 1 тыс. совершеннолетних американцев по телефону с 28 по 31 сентября.
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