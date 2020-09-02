Между Азербайджаном и Грецией сегодня нет активных контактов – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил недовольство текущим уровнем отношений с Грецией, инициатором такой ситуации является прежнее правительство в Афинах.
«Я считаю, что в последние годы отношения между нашими странами были на очень низком уровне. В прошлом у нас были более активные контакты. Однако, они прекратились после прихода к власти предыдущего греческого правительства, и это было инициативой правительства Греции. Таким образом, на данный момент у нас практически нет активных контактов. Обмен делегациями не производится», - сказал Алиев, принимая в среду верительные грамоты нового посла Греции в Азербайджане Николаоса Пиперигоса.
Алиев добавил, что, в первую очередь, необходимо «хорошо знать позиции друг друга, чтобы иметь четкое представление о том, где мы находимся, чего мы хотим и как двигаться вперед».
А.Мамедов
Доля ВИЭ в энергобалансе РФ может достигнуть 4-5% в будущем - Новак
Новак: снижение спроса на нефть в 2020г будет 9-10 млн б/с к 2019г
Новак: на нефтяном рынке много неопределенностей, но меньше, чем в апреле, мы оптимистичны в отношении спроса
Пожар произошел на промышленном объекте в Англии после взрыва, эвакуированы 200 человек
Производство вакцины Sputnik V за рубежом может начаться в ноябре - РФПИ
В США на фоне пандемии и беспорядков наблюдается беспрецедентный спрос на огнестрельное оружие - глава Smith & Wesson
Президент Азербайджана выделил 1,2 млн манатов на бурение 17 артезианских скважин в 4 районах
ИВ Агсуинского и Шемахинского районов получат по 3 млн манатов для устранения последствий от землетрясения
ИВ Габалинского района направит около 2,9 млн манатов на строительство жилого дома
Белоруссия вынуждена вырабатывать ответные военные меры на действия НАТО у своих границ - министр обороны республики
Генсек НАТО заявляет об отсутствии сомнений в том, что Навальный был отравлен веществом из семейства "Новичков"
ОМОН задержал студентов одного из минских вузов после того, как они спели "Марсельезу"
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
ВТБ (Азербайджан) приступил к выдаче кредитов в выходной день
AccessBank удостоен награды STP Quality Award
Банк Республика поддержал малообеспеченные семьи в прифронтовых регионах!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана