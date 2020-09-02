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Внешняя политика 02.09.2020 18:26

Между Азербайджаном и Грецией сегодня нет активных контактов – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил недовольство текущим уровнем отношений с Грецией, инициатором такой ситуации является прежнее правительство в Афинах.

«Я считаю, что в последние годы отношения между нашими странами были на очень низком уровне. В прошлом у нас были более активные контакты. Однако, они прекратились после прихода к власти предыдущего греческого правительства, и это было инициативой правительства Греции. Таким образом, на данный момент у нас практически нет активных контактов. Обмен делегациями не производится», - сказал Алиев, принимая в среду верительные грамоты нового посла Греции в Азербайджане Николаоса Пиперигоса.

Алиев добавил, что, в первую очередь, необходимо «хорошо знать позиции друг друга, чтобы иметь четкое представление о том, где мы находимся, чего мы хотим и как двигаться вперед».

А.Мамедов

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Тэги: АЛИЕВ, ГРЕЦИЯ, ОТНОШЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]