Между Азербайджаном и Грецией сегодня нет активных контактов – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил недовольство текущим уровнем отношений с Грецией, инициатором такой ситуации является прежнее правительство в Афинах.

«Я считаю, что в последние годы отношения между нашими странами были на очень низком уровне. В прошлом у нас были более активные контакты. Однако, они прекратились после прихода к власти предыдущего греческого правительства, и это было инициативой правительства Греции. Таким образом, на данный момент у нас практически нет активных контактов. Обмен делегациями не производится», - сказал Алиев, принимая в среду верительные грамоты нового посла Греции в Азербайджане Николаоса Пиперигоса.

Алиев добавил, что, в первую очередь, необходимо «хорошо знать позиции друг друга, чтобы иметь четкое представление о том, где мы находимся, чего мы хотим и как двигаться вперед».

А.Мамедов