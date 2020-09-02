Правительство ФРГ проинформирует ЕС, НАТО и ОЗХО о ситуации с Навальным, будут обсуждать совместную реакцию

Правительство ФРГ сообщит партнерам по ЕС, НАТО и ОЗХО о ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, будут обсуждать совместную реакцию, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"Федеральное правительство через МИД ФРГ и предусмотренные каналы проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о результатах исследования", - говорится в заявлении Зайберта, поступившем в "Интерфакс".

По его словам, будет обсуждаться совместная "адекватная реакция".

"Затем будет проинформирована Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО)", - добавил представитель кабинета министров.