Запасы нефти в США снизились на 9,36 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 9,36 млн баррелей - до 498,4 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные резервы бензина снизились на 4,32 млн баррелей и составили 234,86 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,68 млн баррелей, до 177,52 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения резервов нефти на 2 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 3,05 млн баррелей и падения резервов дистиллятов на 1 млн баррелей.