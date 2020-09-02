Нефть дешевеет, несмотря на данные о снижении запасов в США, Brent - $44,82 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются в среду, хотя и немного сократили потери после выхода данных о большем, чем ожидалось, падении запасов в США.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона) в среду повышается второй день подряд.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:45 в среду составляет $44,82 за баррель, что на $0,76 (1,67%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $0,80 (1,87%) - до $41,96 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 28 августа, снизились на 9,362 млн баррелей, свидетельствует опубликованный в среду еженедельный отчет Минэнерго США. Снижение запасов зафиксировано по итогам шестой недели подряд.

Запасы бензина уменьшились на 4,32 млн баррелей, дистиллятов - на 1,676 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 110 тыс. баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 1,2 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 4,7 млн баррелей, дистиллятов - на 900 тыс. баррелей.

Американский институт нефти (API), который получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе, накануне сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 6,4 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране уменьшились на 5,8 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.

Цены на нефть остаются под давлением из-за укрепления доллара США и опасений относительно восстановления спроса на топливо на фоне разочаровывающих данных американского рынка труда, пишет Trading Economics.

Число рабочих мест в частном секторе экономики США в прошлом месяце увеличилось лишь на 428 тыс., свидетельствуют данные Automatic Data ProcessingInc. Экономисты, опрошенные Econoday, прогнозировали рост на 900 тыс. Согласно пересмотренным данным, в июле число рабочих мест выросло на 212 тыс., а не на 167 тыс., как сообщалось ранее.

Во вторник поддержку нефтяному рынку оказали данные индексов менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая и США. Промышленный PMI Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в августе вырос до максимума с января 2011 года. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе 2020 года поднялся до максимума с ноября 2018 года и превзошел ожидания аналитиков.