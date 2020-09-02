Баку поддерживает Анкару в вопросе разведки в Средиземном море - президент Азербайджана

Официальный Баку поддерживает Анкару во всех вопросах, в том числе и в проведении разведки в Восточном Средиземноморье, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Вопрос, который я хотел бы затронуть, - это недавняя напряженность между Турцией и Грецией в регионе Восточного Средиземноморья. Могу вам сказать, и это не секрет, что Турция для нас не только наш друг и партнер, но и братская страна. Мы без колебаний поддерживаем Турцию и будем поддерживать ее во всех случаях. Мы видим такую же поддержку со стороны наших турецких братьев. Они поддерживают Азербайджан по всем вопросам, а мы поддерживаем их по всем вопросам, включая разведку в Восточном Средиземноморье", - подчеркнул Алиев, принимая в среду верительные грамоты нового посла Греции в Азербайджане Николаоса Пиперигоса.

По его словам, это является официальной позицией Азербайджана.

Х.Насирзаде