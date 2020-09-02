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02.09.2020 20:13

Меркель считает Навального жертвой преступления

Российский оппозиционер Алексей Навальный стал жертвой преступления, его хотели заставить молчать, заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель.

"Алексей Навальный стал жертвой преступления. Его хотели заставить молчать, и я осуждаю это от имени всего федерального правительства самым серьезным образом", - сказала Меркель журналистам в Берлине.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МЕРКЕЛЬ, НАВАЛЬНЫЙ, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]