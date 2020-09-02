Меркель считает Навального жертвой преступления

Российский оппозиционер Алексей Навальный стал жертвой преступления, его хотели заставить молчать, заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель.

"Алексей Навальный стал жертвой преступления. Его хотели заставить молчать, и я осуждаю это от имени всего федерального правительства самым серьезным образом", - сказала Меркель журналистам в Берлине.