В Москве допускают, что заявлениями по поводу оппозиционера Алексея Навального Берлин пытается заранее обосновать некие "ответные меры" в адрес России.
"Если задача заключается в том, чтобы обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры", о которых ранее уже заявлялось, то становится понятным, почему в ход идут мегафонная дипломатия, подмена нормального сотрудничества информационной кампанией, публичные обращения в ЕС и НАТО, упоминание ОЗХО", - говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в среду.
Однако, как отметило российское внешнеполитическое ведомство, "если истинной целью является всё-таки обстоятельное расследование правоохранительными органами с участием медицинских организаций, на чем мы решительно настаиваем, тогда призываем наших партнеров к полноценному сотрудничеству и обмену информацией с задействованием имеющихся двусторонних правовых механизмов".
"Российская сторона по-прежнему ожидает официального ответа Берлина на запрос Генпрокуратуры России и российских медицинских учреждений", - говорится в сообщении.
Оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно.
В среду, 2 сентября, власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала российское правительство дать объяснения по ситуации с Навальным. По ее мнению, оппозиционер стал жертвой преступления, а яд группы "Новичок" в его организме определен точно.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального, однако отметил, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал. Он подчеркнул, что "до вывоза больного в Берлин в соответствии со всеми международными стандартами был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было".
Министры обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ выступили против демонтажа договоров по контролю над вооружениями - Шойгу
Кочарян отметился очередным фейком, на этот раз про Конституцию СССР и якобы «законность самоопределения Нагорного Карабаха» - Ахундов
Министры обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ подписали совместное заявление по случаю 75-летия Победы в ВОВ - Шойгу
Доля ВИЭ в энергобалансе РФ может достигнуть 4-5% в будущем - Новак
Новак: снижение спроса на нефть в 2020г будет 9-10 млн б/с к 2019г
Новак: на нефтяном рынке много неопределенностей, но меньше, чем в апреле, мы оптимистичны в отношении спроса
Гостиница Hilton на Таймс-сквер в Нью-Йорке закрывается на неопределенный срок
Пожар произошел на промышленном объекте в Англии после взрыва, эвакуированы 200 человек
Производство вакцины Sputnik V за рубежом может начаться в ноябре - РФПИ
Президент Азербайджана выделил 1,2 млн манатов на бурение 17 артезианских скважин в 4 районах
ИВ Агсуинского и Шемахинского районов получат по 3 млн манатов для устранения последствий от землетрясения
ИВ Габалинского района направит около 2,9 млн манатов на строительство жилого дома
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
ВТБ (Азербайджан) приступил к выдаче кредитов в выходной день
AccessBank удостоен награды STP Quality Award
Банк Республика поддержал малообеспеченные семьи в прифронтовых регионах!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана