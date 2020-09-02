Баку беспокоит военное сотрудничество Армении, Греции и Кипра - президент Азербайджана

Официальный Баку обеспокоен трехсторонним военным сотрудничеством Армении, Греции и Кипра, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Еще один вопрос, который я хочу поднять с вами, и который я хочу, чтоб вы услышали не из других источников, а от меня лично, - это наша обеспокоенность по поводу военного сотрудничества между Арменией, Грецией и Кипром. Как вы знаете, Армения - это страна, оккупировавшая наши территории. Она совершила акт геноцида в Ходжалы, изгнала 1 млн азербайджанцев из их домов, уничтожив наши исторические, культурные и религиозные памятники, проводя политику этнической чистки на оккупированных территориях, тем самым нарушая международное право и не выполнила требования Совета Безопасности ООН, а также других организаций», - сказал Алиев, принимая в среду верительные грамоты нового посла Греции в Азербайджане Николаоса Пиперигоса.
Президент подчеркнул, что Армения проводит агрессивную политику.
По его словам, проявлением такой политики является военная провокация Армении в июле на границе с Азербайджаном. «Напряженность на границе является провокацией Армении. Кроме этого, недавно был задержан армянский офицер при попытке пересечь линию соприкосновения, он уже признался в намерениях атаковать диверсионной группой азербайджанских военнослужащих и мирных жителей», - отметил президент.
Алиев добавил, что, безусловно, тесное военное сотрудничество Армении с любой страной вызывает обеспокоенность у официального Баку. «Вам, наверное, известна наша реакция на интенсивные поставки вооружения из России в Армению сразу после провокации Армении на границе. Активные боестолкновения были приостановлены 16 июля, а с 17 июля по вчерашний день, когда был осуществлен последний рейс - через воздушное пространство прикаспийских государств выполнялись многочисленные грузовые рейсы из России в Армению. Я не просто говорю вам это. Мы также поднимали вопрос с нашими российскими партнерами о том, что военное сотрудничество с Арменией вызывает у нас обеспокоенность. Потому что это является серьезной угрозой для Азербайджана, ввиду того, что Армения, используя это оружие, убивает наших военнослужащих и мирных жителей”, - подчеркнул Алиев.
Х.Насирзаде
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