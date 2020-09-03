Для санкций ЕС против РФ по инциденту с Навальным необходимы результаты расследования - представитель Борреля

Для решения вопроса о санкциях в отношении России необходимо сначала провести расследование, чтобы выявить лиц, виновных в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"В настоящее время еще нет расследования, которое позволило бы определить виновных в случае отравления господина Навального", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.
При этом он отметил, что заявления всех европейских лидеров требуют применения санкций в этом случае, но "в настоящий момент мы не знаем, кто виновен, и, следовательно, сложно говорить о санкциях".
"Нужно сначала провести расследование. А затем будет принято решение о последующих этапах в зависимости от результатов расследования", - объяснил представитель Борреля.
По его мнению, получить ясные ответы по делу Навального в результате прозрачного расследования - это и в интересах России, так как "такие химические вещества нельзя найти где попало, и это не в первый раз, когда данная субстанция используется (...) против российских граждан".
Стано подчеркнул необходимость "пролить свет на это дело, как и на предыдущие расследования", связанные с убийствами других российских оппозиционеров.
Он также сказал, что после обнародования германской стороной выводов химического анализа в ЕС начались дискуссии об этих результатах и о том, что следует в связи с ними предпринять. В Брюсселе исходят из того, что процедура изучения этого инцидента идет, Евросоюз внимательно следит за развитием и ожидает расследования.
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