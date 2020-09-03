Пекин начал принимать авиарейсы из небольшого числа избранных стран

Аэропорт Пекина в четверг возобновил прием авиарейсов из небольшого числа избранных государств после полугодичного перерыва.
В столицу Китая смогут летать самолеты из восьми стран, где темпы заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 сравнительно невысокие. Германия и Россия в их число не входят, отмечает Deutsche Welle.
Среди стран Европы разрешены полеты из Австрии, Дании, Швеции и Греции. В Пекин также допущены самолеты из Таиланда, Камбоджи, Пакистана и Канады. Представитель городской администрации Пекина при этом подчеркнул, что все пассажиры должны быть также уроженцами этих государств.
Прибывающие в Пекин пассажиры должны представить отрицательный результат теста на коронавирус, а по прибытии пройти обязательный 14-дневный централизованный карантин, отмечает издание Livemint.
На первом этапе Пекин будет ежедневно принимать лишь по пять самолетов и максимум 500 пассажиров. Впоследствии число принимаемых путешественников планируется увеличить до 1 тыс., сообщает DW.
Столица КНР закрыла аэропорт для международных авиаперелетов 23 марта. Ранее Китай критиковал США и другие страны за введение ограничений против пассажиров из КНР на фоне начавшейся пандемии, однако в конце марта сам закрыл границы для иностранцев, аннулировав уже выданные въездные визы.
За последние месяцы Китай несколько ослабил ограничения, позволив, к примеру, бизнесменам из Германии совершить несколько перелетов при наличии специального разрешения и при условии соблюдения карантина. Пекин, однако, находился под особой защитой, поэтому международные рейсы в столицу были до сих пор запрещены.
Уже многие дни в КНР не фиксируется локальных случаев заражения, все зарегистрированные новые случаи коронавируса являются "завозными".
Идея создания ополчения является абсурдом и очередным показателем некомпетентности руководителей Армении – карабахский армянин
США продолжают реализацию планов по выходу из ВОЗ - Помпео
В Азербайджане за сутки выявлены 167 новых случаев COVID-19, 3 человека скончались
Азербайджанские танкисты вышли в финал «Танкового биатлона»
Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда образовательных учреждений после капремонта
Президент Азербайджана выделил 1,2 млн манатов на бурение 17 артезианских скважин в 4 районах
ИВ Агсуинского и Шемахинского районов получат по 3 млн манатов для устранения последствий от землетрясения
ИВ Габалинского района направит около 2,9 млн манатов на строительство жилого дома
Британия и США возобновят торговые переговоры 8 сентября
SABIC размещает два транша бондов на $1 млрд при спросе более $8 млрд
Вашингтон включил в санкционный список по Ирану ряд компаний и частных лиц
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
AccessBank удостоен награды STP Quality Award
Банк Республика поддержал малообеспеченные семьи в прифронтовых регионах!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана