Байден получил поддержку со стороны десятков бывших конгрессменов-республиканцев

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заручился поддержкой со стороны группы из почти 100 бывших конгрессменов-республиканцев и официальных лиц, сообщает издание The Hill.

Речь идет о группе "Республиканцы и независимые политики за Байдена". Ее возглавляет бывший губернатор штата Нью-Джерси - республиканка Кристина Тодд Уитман.

По ее словам, "единственная цель - это одержать победу над Дональдом Трампом и избрать Джо Байдена новым президентом США".

"В ситуации, когда мы переживаем серьезный национальный кризис, нам нужно избрать лидера, который бы соответствовал этому моменту, - того, кто смог бы вернуть компетентность в Овальный кабинет и объединить страну. Такой лидер - Джо Байден", - говорится в заявлении Уитман.

Согласно недавнему опросу USA Today с университетом Саффолка в Бостоне, президент США Дональд Трамп за три месяца сократил отрыв от своего конкурента по предвыборной гонке Джо Байдена на пять процентных пунктов. Проголосовать за Байдена сейчас готовы 50% респондентов, а за Трампа - 43%. Еще 7% опрошенных заявили, что пока не приняли решения, за кого они бы хотели отдать свой голос на грядущих выборах президента.

Выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.