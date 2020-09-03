Байден получил поддержку со стороны десятков бывших конгрессменов-республиканцев

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заручился поддержкой со стороны группы из почти 100 бывших конгрессменов-республиканцев и официальных лиц, сообщает издание The Hill.
Речь идет о группе "Республиканцы и независимые политики за Байдена". Ее возглавляет бывший губернатор штата Нью-Джерси - республиканка Кристина Тодд Уитман.
По ее словам, "единственная цель - это одержать победу над Дональдом Трампом и избрать Джо Байдена новым президентом США".
"В ситуации, когда мы переживаем серьезный национальный кризис, нам нужно избрать лидера, который бы соответствовал этому моменту, - того, кто смог бы вернуть компетентность в Овальный кабинет и объединить страну. Такой лидер - Джо Байден", - говорится в заявлении Уитман.
Согласно недавнему опросу USA Today с университетом Саффолка в Бостоне, президент США Дональд Трамп за три месяца сократил отрыв от своего конкурента по предвыборной гонке Джо Байдена на пять процентных пунктов. Проголосовать за Байдена сейчас готовы 50% респондентов, а за Трампа - 43%. Еще 7% опрошенных заявили, что пока не приняли решения, за кого они бы хотели отдать свой голос на грядущих выборах президента.
Выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.
Идея создания ополчения является абсурдом и очередным показателем некомпетентности руководителей Армении – карабахский армянин
США продолжают реализацию планов по выходу из ВОЗ - Помпео
ЕБРР планирует инвестировать 40 млн евро в энергоэффективный проект в Грузии
Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 6%
Нефть подешевела до минимума с июля, цена Brent - $43,4 за баррель
В Азербайджане за сутки выявлены 167 новых случаев COVID-19, 3 человека скончались
Азербайджанские танкисты вышли в финал «Танкового биатлона»
Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда образовательных учреждений после капремонта
Президент Азербайджана выделил 1,2 млн манатов на бурение 17 артезианских скважин в 4 районах
ИВ Агсуинского и Шемахинского районов получат по 3 млн манатов для устранения последствий от землетрясения
ИВ Габалинского района направит около 2,9 млн манатов на строительство жилого дома
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
AccessBank удостоен награды STP Quality Award
Банк Республика поддержал малообеспеченные семьи в прифронтовых регионах!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана