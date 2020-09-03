В Таджикистане за сутки выявлено 36 новых случаев заражения COVID-19

Медики в Таджикистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 36 человек, общее число случаев заражения COVID-19 в стране достигло 8 690 человек, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.
Число излечившихся за сутки увеличилось на 35 человек, с начала пандемии выздоровели 7 482, или 86,1% больных.
За прошедшие сутки не зарегистрировано ни одного факта смерти от последствий болезни, с начала пандемии жертвами коронавируса в стране стали 69 человек.
Впервые власти Таджикистана подтвердили факты заражения новой коронавирусной инфекцией 30 апреля.
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