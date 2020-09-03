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Дальнее зарубежье 03.09.2020 19:09

Планы США свернуть свое военное присутствие в Ираке - шаг в правильном направлении - МИД РФ

В МИД РФ назвали шагом в правильном направлении планы США сократить свое военное присутствие в Ираке.

"Мы считаем, что реальные действия властей США по свертыванию своего военного присутствия в Ираке равно как и в ближневосточном регионе в целом, стали бы шагом в правильном направлении. Как показало время, нахождение на иракской земле американских подразделений не принесло туда ни стабильности, ни мира", - заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула: "Напротив, ситуация в области безопасности остается там весьма напряженной".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, ИРАК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]