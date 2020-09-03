Планы США свернуть свое военное присутствие в Ираке - шаг в правильном направлении - МИД РФ

В МИД РФ назвали шагом в правильном направлении планы США сократить свое военное присутствие в Ираке.

"Мы считаем, что реальные действия властей США по свертыванию своего военного присутствия в Ираке равно как и в ближневосточном регионе в целом, стали бы шагом в правильном направлении. Как показало время, нахождение на иракской земле американских подразделений не принесло туда ни стабильности, ни мира", - заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула: "Напротив, ситуация в области безопасности остается там весьма напряженной".