Киев обещает жесткую реакцию на недружественные действия Минска

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил о готовности Киева к жестким мерам в отношении Белоруссии в случае недружественных действий со стороны Минска, в том числе к более радикальным шагам, чем отзыв украинского посла в Минске для консультаций.

"Я вызвал посла (Украины в Минске - ИФ), чтобы тщательно проанализировать перспективы отношений с Беларусью в новой реальности. Внести конкретные предложения руководству государства, как дальше строить отношения с государством-соседом в кратко- и среднесрочной перспективе. Не исключаю, что он вернется в Минск. Но, если недружественные действия Беларуси будут продолжаться, и риски будут расти, мы готовы идти на жесткие шаги. Даже дальше, чем вызов посла на консультации", - сказал Кулеба в интервью, опубликованном в четверг "Gazeta.ua".

Глава МИД подчеркнул, что целью вызова посла на консультации является политически продемонстрировать недовольство Украины решением властей Белоруссии о передаче "вагнеровцев" России и безосновательными обвинениями в адрес Киева во вмешательстве во внутренние дела.

Также Кулеба указал, что любое ослабление суверенитета Белоруссии негативно влияет на безопасность Украины, а украинско-белорусская граница "не должна превратиться в место для беззаботной прогулки российских спецслужб или армии".

"2014 год научил нас, что может быть все. Любое ослабление суверенитета Беларуси негативно влияет на безопасность Украины. Любое укрепление позиций России в Беларуси - это рост угроз для нас. Это и экономические риски, когда можно влиять на поставки товаров промышленности в Украине. И безопасностные - использование белорусской границы для операций. Огромная граница Украины с Беларусью не должна превратиться в место для беззаботной прогулки российских спецслужб или армии", - отметил глава МИД.