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СНГ 03.09.2020 20:16

Киев обещает жесткую реакцию на недружественные действия Минска

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил о готовности Киева к жестким мерам в отношении Белоруссии в случае недружественных действий со стороны Минска, в том числе к более радикальным шагам, чем отзыв украинского посла в Минске для консультаций.

"Я вызвал посла (Украины в Минске - ИФ), чтобы тщательно проанализировать перспективы отношений с Беларусью в новой реальности. Внести конкретные предложения руководству государства, как дальше строить отношения с государством-соседом в кратко- и среднесрочной перспективе. Не исключаю, что он вернется в Минск. Но, если недружественные действия Беларуси будут продолжаться, и риски будут расти, мы готовы идти на жесткие шаги. Даже дальше, чем вызов посла на консультации", - сказал Кулеба в интервью, опубликованном в четверг "Gazeta.ua".

Глава МИД подчеркнул, что целью вызова посла на консультации является политически продемонстрировать недовольство Украины решением властей Белоруссии о передаче "вагнеровцев" России и безосновательными обвинениями в адрес Киева во вмешательстве во внутренние дела.

Также Кулеба указал, что любое ослабление суверенитета Белоруссии негативно влияет на безопасность Украины, а украинско-белорусская граница "не должна превратиться в место для беззаботной прогулки российских спецслужб или армии".

"2014 год научил нас, что может быть все. Любое ослабление суверенитета Беларуси негативно влияет на безопасность Украины. Любое укрепление позиций России в Беларуси - это рост угроз для нас. Это и экономические риски, когда можно влиять на поставки товаров промышленности в Украине. И безопасностные - использование белорусской границы для операций. Огромная граница Украины с Беларусью не должна превратиться в место для беззаботной прогулки российских спецслужб или армии", - отметил глава МИД.

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Тэги: УКРАИНА, МИД, БЕЛОРУССИЯ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]