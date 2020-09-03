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Регион 03.09.2020 17:48

Москва отвергает утверждения о ее поддержке действий Турции в Восточном Средиземноморье

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокацией публикации о том, что "агрессивные" действия Турции в Восточном Средиземноморье обусловлены поддержкой со стороны Москвы.

"Подобные рассуждения иначе как провокационными назвать не могу", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она подчеркнула, что Россия "не ищет выгоды в межгосударственных распрях, проблемах, конфликтах". "Это в полной мере относится и к такому чувствительному и взрывоопасному региону как Восточное Средиземноморье", - подчеркнула представитель МИД РФ.

По ее словам, "не имеет значения, являются ли конфликтующие страны союзниками по военно-политическому блоку". "Россия выступает за решение любых спорных вопросов исключительно путем политического диалога, через выработку мер доверия, поиск взаимоприемлемых решений на основе международно-правовых норм", - заявила Захарова.

Ситуация в Восточном Средиземноморье осложнилась в августе, когда Анкара направила исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении военных кораблей в международные воды неподалеку от греческого острова Кастеллоризо. Греция в свою очередь также выдвинула военные корабли для наблюдения за действиями турецкой стороны.

Анкара также направляла специализированные суда для нефтегазовой разведки в воды, в которых Кипр дал разрешение на добычу газа компаниям из США, Франции и Италии, обосновывая это тем, что эта акватория - его исключительная экономическая зона.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]