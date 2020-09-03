МИД Украины отвергает обвинения Лукашенко во вмешательстве в дела Беларуси

В Министерстве иностранных дел Украины называют ложными обвинения со стороны президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес украинской стороны во вмешательстве во внутрибелорусские политические процессы и призывают белорусских партнеров не поддаваться на провокации.

"В связи с очередным ложным обвинением во вмешательстве во внутренние дела Беларуси, высказанным Александром Лукашенко, призываем наших белорусских друзей и партнеров не поддаваться на информационные провокации, чтобы не попасть в ловушку пропаганды и фейков. Не надо искать врагов там, где их нет", - говорится в комментарии МИД Украины, обнародованном в четверг.

В МИД также напомнили, что "исчерпывающий ответ на упреки отдельных политиков о якобы привлечении Украины в организацию протестов в Республике Беларусь" дал днем ранее глава ведомства Дмитрий Кулеба, который, в частности, отметил, что Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Белоруссии.

Ранее в четверг Лукашенко назвал страны, которые, по его данным, осуществляют вмешательство во внутренние дела страны и управляют протестными акциями. "На обстановку в Беларуси в большей мере влияют внешнее вмешательство во внутренние дела страны и управление протестными акциями из-за рубежа... Оно происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает. Вы вчера слышали заявление министра иностранных дел России Лаврова, который уже в открытую - он вообще человек очень сдержанный в этом отношении, осторожный - заявил, что происходит на границе", - сказал он.

Днем ранее о том, что радикальные действия в ходе демонстраций в Белоруссии провоцируются и финансируются с территории Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Кулеба опроверг эти заявления, назвав их "бредом", отметив при этом, что "Россия наоборот заявляет, что уже направила некоторых своих специалистов в Беларусь и готова направить их еще больше".