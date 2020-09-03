МИД Украины отвергает обвинения Лукашенко во вмешательстве в дела Беларуси

В Министерстве иностранных дел Украины называют ложными обвинения со стороны президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес украинской стороны во вмешательстве во внутрибелорусские политические процессы и призывают белорусских партнеров не поддаваться на провокации.
"В связи с очередным ложным обвинением во вмешательстве во внутренние дела Беларуси, высказанным Александром Лукашенко, призываем наших белорусских друзей и партнеров не поддаваться на информационные провокации, чтобы не попасть в ловушку пропаганды и фейков. Не надо искать врагов там, где их нет", - говорится в комментарии МИД Украины, обнародованном в четверг.
В МИД также напомнили, что "исчерпывающий ответ на упреки отдельных политиков о якобы привлечении Украины в организацию протестов в Республике Беларусь" дал днем ранее глава ведомства Дмитрий Кулеба, который, в частности, отметил, что Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Белоруссии.
Ранее в четверг Лукашенко назвал страны, которые, по его данным, осуществляют вмешательство во внутренние дела страны и управляют протестными акциями. "На обстановку в Беларуси в большей мере влияют внешнее вмешательство во внутренние дела страны и управление протестными акциями из-за рубежа... Оно происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает. Вы вчера слышали заявление министра иностранных дел России Лаврова, который уже в открытую - он вообще человек очень сдержанный в этом отношении, осторожный - заявил, что происходит на границе", - сказал он.
Днем ранее о том, что радикальные действия в ходе демонстраций в Белоруссии провоцируются и финансируются с территории Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Кулеба опроверг эти заявления, назвав их "бредом", отметив при этом, что "Россия наоборот заявляет, что уже направила некоторых своих специалистов в Беларусь и готова направить их еще больше".
Идея создания ополчения является абсурдом и очередным показателем некомпетентности руководителей Армении – карабахский армянин
США продолжают реализацию планов по выходу из ВОЗ - Помпео
ЕБРР планирует инвестировать 40 млн евро в энергоэффективный проект в Грузии
Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 6%
Нефть подешевела до минимума с июля, цена Brent - $43,4 за баррель
В Азербайджане за сутки выявлены 167 новых случаев COVID-19, 3 человека скончались
Азербайджанские танкисты вышли в финал «Танкового биатлона»
Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда образовательных учреждений после капремонта
Президент Азербайджана выделил 1,2 млн манатов на бурение 17 артезианских скважин в 4 районах
ИВ Агсуинского и Шемахинского районов получат по 3 млн манатов для устранения последствий от землетрясения
ИВ Габалинского района направит около 2,9 млн манатов на строительство жилого дома
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
AccessBank удостоен награды STP Quality Award
Банк Республика поддержал малообеспеченные семьи в прифронтовых регионах!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана