В Тбилиси подозревают Россию в хакерской атаке на систему данных Минздрава и лаборатории Лугара

В парламенте Грузии полагают, что за осуществленной 1 сентября кибератакой на компьютерную систему Минздрава страны могут стоять российские спецслужбы.
"С большой вероятностью, думаю, что эта кибератака организована российскими спецслужбами", - заявил председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили журналистам в четверг.
По его словам, эта хакерская атака является очень тяжким преступлением, у которого есть определенные политические цели.
Ранее в четверг министерство внутренних дел Грузии сообщило о том, что 1 сентября 2020 года на компьютерную систему Минздрава с территории одной из зарубежных стран была осуществлена кибератака.
В ведомстве заявляют, что целью было незаконное присвоение и использование хранящейся в базах данных центрального аппарата министерства и его структурных единиц, включая действующий близ Тбилиси исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара, защищенной документации медицинского характера и важной информации, связанной с борьбой с пандемией.
По данным МВД, часть полученной путем взлома системы информации была загружена на один из зарубежных вебсайтов. В ведомстве заявили также, что на этот вебсайт загружены и "явно сфальсифицированные документы" с целью введения в заблуждение и запугивания общественности.
"Согласно собранным на данном этапе доказательствам, указанная кибератака была осуществлена специальной службой одной из зарубежных стран", - заявили в МВД, отметив, что министерство обратится к соответствующим службам стран-партнеров с просьбой оказать помощь в расследовании данного преступления.
Идея создания ополчения является абсурдом и очередным показателем некомпетентности руководителей Армении – карабахский армянин
США продолжают реализацию планов по выходу из ВОЗ - Помпео
ЕБРР планирует инвестировать 40 млн евро в энергоэффективный проект в Грузии
Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 6%
Нефть подешевела до минимума с июля, цена Brent - $43,4 за баррель
В Азербайджане за сутки выявлены 167 новых случаев COVID-19, 3 человека скончались
Азербайджанские танкисты вышли в финал «Танкового биатлона»
Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда образовательных учреждений после капремонта
Президент Азербайджана выделил 1,2 млн манатов на бурение 17 артезианских скважин в 4 районах
ИВ Агсуинского и Шемахинского районов получат по 3 млн манатов для устранения последствий от землетрясения
ИВ Габалинского района направит около 2,9 млн манатов на строительство жилого дома
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
AccessBank удостоен награды STP Quality Award
Банк Республика поддержал малообеспеченные семьи в прифронтовых регионах!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана