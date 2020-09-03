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Регион 03.09.2020 18:22

В Тбилиси подозревают Россию в хакерской атаке на систему данных Минздрава и лаборатории Лугара

В парламенте Грузии полагают, что за осуществленной 1 сентября кибератакой на компьютерную систему Минздрава страны могут стоять российские спецслужбы.

"С большой вероятностью, думаю, что эта кибератака организована российскими спецслужбами", - заявил председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили журналистам в четверг.

По его словам, эта хакерская атака является очень тяжким преступлением, у которого есть определенные политические цели.

Ранее в четверг министерство внутренних дел Грузии сообщило о том, что 1 сентября 2020 года на компьютерную систему Минздрава с территории одной из зарубежных стран была осуществлена кибератака.

В ведомстве заявляют, что целью было незаконное присвоение и использование хранящейся в базах данных центрального аппарата министерства и его структурных единиц, включая действующий близ Тбилиси исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара, защищенной документации медицинского характера и важной информации, связанной с борьбой с пандемией.

По данным МВД, часть полученной путем взлома системы информации была загружена на один из зарубежных вебсайтов. В ведомстве заявили также, что на этот вебсайт загружены и "явно сфальсифицированные документы" с целью введения в заблуждение и запугивания общественности.

"Согласно собранным на данном этапе доказательствам, указанная кибератака была осуществлена специальной службой одной из зарубежных стран", - заявили в МВД, отметив, что министерство обратится к соответствующим службам стран-партнеров с просьбой оказать помощь в расследовании данного преступления.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, КИБЕРАТАКА, ПОДОЗРЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]