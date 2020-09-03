Идея создания ополчения является абсурдом и очередным показателем некомпетентности руководителей Армении – карабахский армянин

Армянский народ стал заложником своих некомпетентных руководителей, идея создания ополчения абсурдна по своей сути, считает сопредседатель Гражданской Платформы мира между Арменией и Азербайджаном, руководитель Движения Карабахских Армян Артур Агаджанов.

«А как же инициатива и призыв премьер-министра Армении Никола Пашиняна готовить народы Армении и Азербайджана к миру? Что-то не стыкуется? Премьер- министр призывает готовить народы к миру, а замминистра - готовиться к войне», - заявил Агаджанов агентству «Интерфакс-Азербайджан», комментируя предложения замминистра Армении Габриэля Балаяна о создании ополчения, в которое будут привлекаться граждане Армении до 70 лет.

Агаджанов отметил, что Балаян необходимость создания ополчения связывает с меняющейся ситуацией в регионе.

«Ситуация в регионе меняется по вине правительства Армении и лично г-на Пашиняна, который повторяет ошибки своих предшественников, целенаправленно затягивая урегулирование нагорно-карабахского конфликта, не начинает поэтапно возвращать оккупированные территории Азербайджану», - отметил он.

Агаджанов подчеркивает, что согласно планам армянских властей ополчение может быть задействовано при защите границ или опасных участков линии соприкосновение с противником, борьбе с диверсионными или разведывательными группами, защите объектов специального или особого значения. «Как же могут мало подготовленные гражданские лица предпенсионного и пенсионного возраста защищать границы или защищать объекты специального или особого значения? Это показывает некомпетентность замминистра обороны Армении, как военного специалиста. Армянский народ стал заложником своих некомпетентных руководителей. Сначала они своей жадностью, амбициями довели армянский народ до социальных проблем, а теперь социальными гарантиями завлекают народ в так называемое ополчение. Вместо такой глупости и абсурдной идеи как создание ополчения, лучше бы власти Армении дали команду своим дипломатам начать предметные переговоры с Баку по деоккупации территорий Азербайджана», - добавил Агаджанов.

А.Азизов