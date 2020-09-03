В Азербайджане за сутки выявлены 167 новых случаев COVID-19, 3 человека скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 167 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 36 тыс. 889, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 154 случаях заражения COVID-19.
По данным ведомства, за сутки скончались три человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 541.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 34 тыс. 264 человек (+148 за сутки). Накануне вылечились 139 человек.
В настоящее время в больницах специального режима находятся 2 тыс. 94 человека, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 6,869 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 942,265 тыс. тестов на COVID-19.
А.Ахмедова
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