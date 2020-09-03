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Здравоохранение 03.09.2020 19:51

В Азербайджане за сутки выявлены 167 новых случаев COVID-19, 3 человека скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 167 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 36 тыс. 889, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 154 случаях заражения COVID-19.

По данным ведомства, за сутки скончались три человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 541.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 34 тыс. 264 человек (+148 за сутки). Накануне вылечились 139 человек.

В настоящее время в больницах специального режима находятся 2 тыс. 94 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 6,869 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 942,265 тыс. тестов на COVID-19.

А.Ахмедова

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ


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В Азербайджане за сутки выявлены 154 новых случаев COVID-19, 2 человека скончались

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]