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ТЭК 03.09.2020 20:25

Нефть подешевела до минимума с июля, цена Brent - $43,4 за баррель

Нефтяные котировки в четверг опустились до минимальных с конца июля отметок на фоне опасений относительно сокращения спроса в США.

Также обеспокоенность у инвесторов вызывают темпы восстановления мировой экономики, отмечает Trading Economics.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:41 подешевели на $0,99 (на 2,23%) - до $43,4 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени опустились на $0,86 (на 2,07%) - до $40,65 за баррель.

Накануне министерство энергетики США сообщило, что спрос на бензин в стране на прошлой неделе сократился до 8,78 млн баррелей с 9,16 млн баррелей неделей ранее.

Между тем добыча в Мексиканском заливе в значительной степени восстановилась после перебоев, вызванных ураганом "Лаура" в конце августа, пишет Market Watch. В настоящее время закрытыми остаются менее 20% производственных мощностей против 84% в разгар стихийного бедствия.

Сдерживающее влияние на рост сырьевых рынков оказывает также возобновившееся укрепление доллара США, отмечают аналитики JBC Energy.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]