Нефть подешевела до минимума с июля, цена Brent - $43,4 за баррель

Нефтяные котировки в четверг опустились до минимальных с конца июля отметок на фоне опасений относительно сокращения спроса в США.
Также обеспокоенность у инвесторов вызывают темпы восстановления мировой экономики, отмечает Trading Economics.
Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:41 подешевели на $0,99 (на 2,23%) - до $43,4 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени опустились на $0,86 (на 2,07%) - до $40,65 за баррель.
Накануне министерство энергетики США сообщило, что спрос на бензин в стране на прошлой неделе сократился до 8,78 млн баррелей с 9,16 млн баррелей неделей ранее.
Между тем добыча в Мексиканском заливе в значительной степени восстановилась после перебоев, вызванных ураганом "Лаура" в конце августа, пишет Market Watch. В настоящее время закрытыми остаются менее 20% производственных мощностей против 84% в разгар стихийного бедствия.
Сдерживающее влияние на рост сырьевых рынков оказывает также возобновившееся укрепление доллара США, отмечают аналитики JBC Energy.
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