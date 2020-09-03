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Регион 03.09.2020 20:48

Греция и Турция готовы начать переговоры по урегулированию противоречий в восточном Средиземноморье под эгидой НАТО - Столтенберг

Греция и Турция под эгидой НАТО согласились начать переговоры об учреждении механизмов разрядки напряженности в восточной части Средиземного моря, сообщил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"По итогам моих переговоров с руководителями Греции и Турции эти два союзника достигли соглашения о технических переговорах об установлении механизмов военной разрядки под эгидой НАТО для того, чтобы сократить риск инцидентов в восточном Средиземноморье", - сообщил он.

"Греция и Турция - достойные союзники, а НАТО - важная площадка для консультаций по всем вопросам, которые затрагивают нашу общую безопасность. Я продолжаю поддерживать контакт со всеми заинтересованными союзниками для того, чтобы изыскать решение в духе солидарности в рамках НАТО", - добавил генсек НАТО.

В последние недели ситуация в восточном Средиземноморье осложнилась в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, ТУРЦИЯ, ДИАЛОГ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]