Греция и Турция готовы начать переговоры по урегулированию противоречий в восточном Средиземноморье под эгидой НАТО - Столтенберг

Греция и Турция под эгидой НАТО согласились начать переговоры об учреждении механизмов разрядки напряженности в восточной части Средиземного моря, сообщил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"По итогам моих переговоров с руководителями Греции и Турции эти два союзника достигли соглашения о технических переговорах об установлении механизмов военной разрядки под эгидой НАТО для того, чтобы сократить риск инцидентов в восточном Средиземноморье", - сообщил он.

"Греция и Турция - достойные союзники, а НАТО - важная площадка для консультаций по всем вопросам, которые затрагивают нашу общую безопасность. Я продолжаю поддерживать контакт со всеми заинтересованными союзниками для того, чтобы изыскать решение в духе солидарности в рамках НАТО", - добавил генсек НАТО.

В последние недели ситуация в восточном Средиземноморье осложнилась в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной.