Число заражений COVID-19 в Центральной Азии превысило 228 тыс.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 966 и на утро пятницы достигло 228 тыс. 744, сообщили профильные ведомства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

В число выявленных заражений включены опубликованные казахстанскими и киргизскими властями данные о заболеваниях пневмонией с неуточненной этиологией, но с клиническими и эпидемиологическими признаками коронавирусной инфекции.

Число излечившихся от коронавируса в регионе увеличилось на 1 тыс. 256 и достигло 191 тыс. 500 человек.

По имеющимся официальным данным, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано 16 летальных исходов от коронавируса. Общее число жертв COVID-19 в Центральной Азии достигло 3 тыс. 383 человек.

Общее число заражений COVID-19 и заболеваний пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса в Казахстане к утру пятницы достигло 132 тыс. 924 (+570 за сутки). Скончались 1 тыс. 917 человек (+10 за сутки). Выздоровели с начала пандемии, с учетом имеющихся данных о пациентах с коронавирусной пневмонией, 104 тыс. 416 человек (+676 за сутки).

Число выявленных заражений коронавирусом в Казахстане за сутки увеличилось на 89 и достигло 106 тыс. 121, сообщила в пятницу межведомственная комиссия по нераспространению коронавирусной инфекции. По данным ведомства, выявлено 68 активных и 21 бессимптомное заражение.

Накануне сообщалось о 88 новых больных COVID-19 в стране за сутки.

По данным комиссии, число излечившихся от коронавируса в Казахстане достигло 98 тыс. 585 (+618 человек за сутки).

По данным Минздрава Казахстана, число жертв коронавируса COVID-19 в стране достигло 1 тыс. 612 человек (+6 человек за сутки).

В настоящее время в Казахстане от COVID-19 лечатся 5 тыс. 924 человека, среди них 34 ребенка. В стационарах находятся 3 тыс. 119 пациентов, на амбулаторном лечении - 2 тыс. 805 человек. 144 человека находятся в тяжелом состоянии, 19 - крайней степени тяжести, 25 - на аппаратах ИВЛ, сообщает пресс-служба министерства в пятницу.

По данным министерства, медики в Казахстане за минувшие стуки зарегистрировали 481 заболевание пневмонией с признаками коронавируса, за день от этой болезни скончались еще четыре человека.

Накануне Минздрав Казахстана сообщил о 571 заболевании коронавирусной пневмонией за сутки и шести летальных исходах.

Всего в республике зарегистрировано 26 тыс. 803 заболевания пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, умерли 305 человек. Число выздоровевших после коронавирусной пневмонии в Казахстане с начала августа достигло 5 тыс. 831 человек (+58 человека за сутки).

Глава Минздрава республики Алексей Цой на брифинге 17 июля сообщил, что с 1 августа Казахстан изменит ведение статистики заболеваемости коронавирусной инфекцией: случаи пневмонии с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, но с клиническими проявлениями этой болезни, будут отнесены к коронавирусу.

Медики в Киргизии за минувшие сутки зарегистрировали 92 новых случая коронавирусной инфекции, общее число подтвержденных заражений COVID-19 и заболеваний внебольничной пневмонией в стране достигло 44 тыс. 227, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Нурболот Усенбаев на брифинге в пятницу.

Накануне сообщалось о 99 новых больных за сутки.

Число выздоровевших достигло 39 тыс. 426 человек (+252 за сутки).

По словам Усенбаева, за минувшие сутки зафиксирован один летальный исход от коронавирусной инфекции в Баткенской области. Всего в Киргизии с начала пандемии 1061 человек скончался от COVID-19 и внебольничной пневмонии.

18 августа утром Минздрав Киргизии сообщал о 1 тыс. 498 жертвах коронавирусной инфекции в стране. В тот же день стало известно, что власти Киргизии пересмотрели статистику смертности от коронавируса в сторону уменьшения. Минздрав пересмотрел статистику летальных исходов от COVID-19, исключив летальные случаи, в которых коронавирус не был непосредственной причиной смерти пациента. В результате число смертей от коронавируса с начала пандемии в Киргизии сократилось на тот день до 1 тыс. 53 человек.

16 июля вице-премьер Киргизии Аида Исмаилова сообщила, что для единого подхода к лечению коронавирусной инфекции Минздрав Киргизии издал приказ, согласно которому внебольничная пневмония относится к коду коронавируса и считается его проявлением.

Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 268 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 42 тыс. 903, сообщил в пятницу Минздрав республики.

Накануне сообщалось о 265 новых больных коронавирусом за сутки.

По данным ведомства, от осложнений, вызванных COVID-19, в Узбекистане скончались еще пять человек, число летальных исходов с начала пандемии достигло 336 человек. Число выздоровевших после коронавируса достигло 40 тыс. 176 человек (+293 человек за сутки). У 351 больных состояние оценивается как тяжелое, у 181- как крайне тяжелое.

Медики в Таджикистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 36 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 8 тыс. 690, сообщили "Интерфаксу" накануне вечером в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики. За день до этого сообщалось о 35 новых больных за сутки.

Число излечившихся достигло 7 тыс. 482 человек (+35 человек за сутки). О новых жертвах коронавируса в стране не сообщалось. Ранее в ведомстве заявляли, что в республике с начала пандемии от последствий болезни скончались 69 человек.

По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет в Туркменистане.