В Армении за сутки 190 заражений COVID-19, скончались пять человек

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 190 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 44 тыс. 461, сообщает в пятницу единый информационный центр республики.
По данным центра, скончались еще пять пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов достигло 1 тыс. 163. "Из них 891 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 272 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.
Выздоровели после коронавируса 39 тыс. 257 человек (+402 за сутки).
За минувшие сутки медики в Армении сделали 2 тыс. 363 теста на коронавирус.
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