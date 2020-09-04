В Армении за сутки 190 заражений COVID-19, скончались пять человек

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 190 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 44 тыс. 461, сообщает в пятницу единый информационный центр республики.

По данным центра, скончались еще пять пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов достигло 1 тыс. 163. "Из них 891 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 272 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 39 тыс. 257 человек (+402 за сутки).

За минувшие сутки медики в Армении сделали 2 тыс. 363 теста на коронавирус.