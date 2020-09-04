В Госдуме ожидают открытия границы с Белоруссией в середине сентября

Открытие границы между Россией с Белоруссией обсуждалось в ходе визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Минск, сообщение может быть полностью возобновлено в ближайшие две недели, заявил в пятницу председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Такие переговоры уже давно велись в дистанционном режиме, а сейчас в ходе такого важного визита, естественно, этот диалог должен быть продолжен и закреплен. Поэтому я не думаю, что для этого потребуется больший срок, чем две недели. Авиаперевозки, и я думаю, что вообще границу Союзного государства в полном режиме надо будет возобновлять в течение, мне кажется, двух недель. Это мое мнение", - сказал Калашников "Интерфаксу" в пятницу.

Он отметил, что переговоры ведутся на фоне улучшения эпидемиологической ситуации как в РФ, так и в Белоруссии.

В свою очередь замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил "Интерфаксу", что решение об открытии воздушных границ и авиасообщения между Россией и Белоруссией может быть принято на встрече российского и белорусского президентов в Москве.

"Надо начать хотя бы с авиасообщения, в аэропортах возможен более жесткий контроль и проверка людей, там установлены системы безопасности, контроль температуры, масочный режим", - сказал парламентарий.

По его словам, вслед за открытием авиасообщения может быть принято решение о "полноценном возобновлении транспортного сообщения".

"Все решат наши президенты", - сказал Водолацкий.

Граница с Белоруссией была полностью перекрыта 30 марта на фоне пандемии COVID-19. В июле текущего года Москва и Минск поднимали тему возобновления перевозок, но до конкретных решений тогда так и не дошло. Между тем белорусский авиаперевозчик "Белавиа" 24 августа продлил приостановку полетов в Россию по 14 сентября.