Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0148 RUR   0.0226 GBR   2.2578 TRY   0.2286

Цена на нефть

$/bbl   03.09 WTI 41.37 -0.14 Brent 44.07 -0.36

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 04.09.2020 13:04

В Госдуме ожидают открытия границы с Белоруссией в середине сентября

Открытие границы между Россией с Белоруссией обсуждалось в ходе визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Минск, сообщение может быть полностью возобновлено в ближайшие две недели, заявил в пятницу председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Такие переговоры уже давно велись в дистанционном режиме, а сейчас в ходе такого важного визита, естественно, этот диалог должен быть продолжен и закреплен. Поэтому я не думаю, что для этого потребуется больший срок, чем две недели. Авиаперевозки, и я думаю, что вообще границу Союзного государства в полном режиме надо будет возобновлять в течение, мне кажется, двух недель. Это мое мнение", - сказал Калашников "Интерфаксу" в пятницу.

Он отметил, что переговоры ведутся на фоне улучшения эпидемиологической ситуации как в РФ, так и в Белоруссии.

В свою очередь замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил "Интерфаксу", что решение об открытии воздушных границ и авиасообщения между Россией и Белоруссией может быть принято на встрече российского и белорусского президентов в Москве.

"Надо начать хотя бы с авиасообщения, в аэропортах возможен более жесткий контроль и проверка людей, там установлены системы безопасности, контроль температуры, масочный режим", - сказал парламентарий.

По его словам, вслед за открытием авиасообщения может быть принято решение о "полноценном возобновлении транспортного сообщения".

"Все решат наши президенты", - сказал Водолацкий.

Граница с Белоруссией была полностью перекрыта 30 марта на фоне пандемии COVID-19. В июле текущего года Москва и Минск поднимали тему возобновления перевозок, но до конкретных решений тогда так и не дошло. Между тем белорусский авиаперевозчик "Белавиа" 24 августа продлил приостановку полетов в Россию по 14 сентября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ГРАНИЦА, ОЖИДАНИЯ


Похожие новости


Россия считает конституционную реформу в Белоруссии оптимальной для организации диалога с гражданским обществом - Лавров Лукашенко заявил, что договорился с Путиным об использовании совместной группировки войск в случае угрозы с Запада Путин ожидает, что силовой резерв для Беларуси не понадобится - Песков Лавров нашел неконструктивной программу Тихановской Лавров видит попытки спровоцировать кровопролитие в Белоруссии по украинскому сценарию РФ примет любое решение белорусского руководства в отношении диалога со своим населением - Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]