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Здравоохранение 04.09.2020 11:39

5,11 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 121 умерший - оперштаб

Впервые с 15 августа суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ превысил 5 тыс. случаев, умерли за сутки 121 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 5 110 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1235 (24,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

В августе число случаев коронавируса в России уменьшалось: 1 августа прирост составил 5,46 тыс., к 15 августа он уже вплотную приблизился к 5,0 тыс. (5 061), и затем уже не превышал отметку в 5 тыс., продолжая идти вниз. 1 сентября в России стартовал новый учебный год, эксперты, как сообщалось, ожидают некоторого роста заболеваемости ОРВИ в целом и новым коронавирусом в частности.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 1 015 105 случаев коронавирусной инфекции, 17 649 умерших и 832 747 выписанных (5 812 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 164 709.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОСТА И СМЕРТНОСТИ В СТОЛИЦЕ И РЕГИОНАХ

В Москве в пятницу, сообщает оперативный штаб, 692 новых случая COVID-19 за сутки, 10 смертей и 1196 выздоровевших.

По информации оперативного штаба, еще 193 новых случая COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 164 - в Московской области, 145 - в Нижегородской области, 142 - в Ростовской области, 132 - в Ставропольском крае, 123 - в Свердловской области, по 107 новых пациентов в Самарской области, Красноярском крае, 102 - в Саратовской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

Согласно данным оперштаба о смертности, 20 пациентов скончалось за сутки в Санкт-Петербурге, 10 - в Москве, по шесть умерших в Ростовской области, Красноярском крае, пять - в Московской области, по четыре - в Оренбургской, Свердловской, Новосибирской, Омской областях. По три - в Нижегородской, Тверской областях и Ставропольском крае. По два - в Карачаево-Черкессии, Иркутской, Кемеровской, Томской, Тульской, Ленинградской, Мурманской, Астраханской, Волгоградской, Саратовской областях, Приморском, Краснодарском, Пермском, Алтайском краях, Ханты-Мансийском АО. По одному пациенту не удалось спасти в Адыгее, Крыму, Дагестане, Чечне, Чувашии, Ямало-Ненецком АО, Бурятии, Якутии, Воронежской, Ивановской, Липецкой, Рязанской, Вологодской, Пензенской, Самарской, Курганской, Владимирской областях, Забайкальском крае и городе Севастополе.

ТЕСТИРОВАНИЕ

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в пятницу, в России нарастающим итогом проведено более 37,8 млн тестов на COVID-19, из них 334 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 211128 человек.

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Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


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