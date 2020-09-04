В Италии госпитализировали Берлускони, заразившегося COVID-19

В Италии медики в целях предосторожности госпитализировали бывшего премьера страны Сильвио Берлускони, у которого ранее выявили коронавирус COVID-19, передают в пятницу итальянские СМИ.
По данным газеты "Репубблика", основателя партии "Вперед Италия" положили в клинику Сан-Рафаэль в Милане для проведения общего обследования.
Берлускони 83 года, и он заявляет, что "чувствует себя довольно неплохо", и что у него ничего не болит и нет высокой температуры. Коронавирус также выявили у его детей - Луиджи и Барбары.
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